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В Минске дорожает проезд

14.12.2019 14:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стоимость проезда в общественном транспорте Минска повысят на 5 копеек.

Об этом сообщают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Уже есть принятое решение Мингорисполкома, но оно пока не опубликовано.

В декабре талон на проезд в наземном транспорте города будет стоить 65 копеек, жетон в метро – 70 копеек.

Соответственно подорожает и провоз ручной клади – до 65 и до 70 (в метро). Ожидается, что подорожание произойдет на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте в Гродненской, Гомельской и Минской областях увеличится с 15 декабря.

В Бресте стоимость проезда с 10 декабря выросла на 5 копеек и на 1 копейку в пригородных маршрутах области.

В частности, проезд в автобусах и троллейбусах регулярных маршрутов вырос с 55 до 60 копеек. Стоимость билета в городском экспрессе - с 65 до 70 копеек.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стоимость проезда в общественном транспорте Минска повысят на 5 копеек. Об этом сообщают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
 
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