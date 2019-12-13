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В Минске дорожает проезд
Источник материала: БДГ
Стоимость проезда в общественном транспорте Минска повысят на 5 копеек.
Об этом сообщают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Уже есть принятое решение Мингорисполкома, но оно пока не опубликовано.
В декабре талон на проезд в наземном транспорте города будет стоить 65 копеек, жетон в метро – 70 копеек.
Соответственно подорожает и провоз ручной клади – до 65 и до 70 (в метро). Ожидается, что подорожание произойдет на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте в Гродненской, Гомельской и Минской областях увеличится с 15 декабря.
В Бресте стоимость проезда с 10 декабря
В частности, проезд в автобусах и троллейбусах регулярных маршрутов вырос с 55 до 60 копеек. Стоимость билета в городском экспрессе - с 65 до 70 копеек.
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Стоимость проезда в общественном транспорте Минска повысят на 5 копеек. Об этом сообщают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
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