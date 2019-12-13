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Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже несколько дней байнет обсуждает загадочного иностранца, который колесит по Беларуси на привлекающем внимание ярко-желтом болиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его успели заметить в Бресте, Пинске и Слуцке. А сейчас водитель «желтого банана», как окрестили это транспортное средство в сети, добрался до столицы. Оригинальным путешественником оказался инженер Яша Бойтлер из Германии, а необычным средством передвижения – веломобиль. Три велосипедных колеса и сила мускулов позволяют ехать в среднем со скоростью 50 километров в час. Чтобы попасть в Беларусь, отчаянный турист преодолевал в среднем 200 километров в день.
Яша Бойтлер, путешественник (Германия):
Почему из всех направлений немецкий путешественник выбрал Беларусь, за что его остановил дрогичинский госавтоинспектор и не опасен ли такой вид транспорта на автомобильных дорогах?
Наша съемочная группа встретилась с Яшей, чтобы первыми узнать все подробности велотрипа. Полную версию интервью смотрите 14 декабря в вечернем выпуске Новостей «24 часа».
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Новости Беларуси. Уже несколько дней байнет обсуждает загадочного иностранца, который колесит по Беларуси на привлекающем внимание ярко-желтом болиде, сообщили в...
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