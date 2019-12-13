ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запуск безналичной оплаты в столичном транспорте может затянуться

14.12.2019 15:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска запустят только после устранения недостатков, выявленных при тестировании системы.

"В настоящее время на трамвайном маршруте №6 проводится опытное тестирование системы оплаты проезда банковской бесконтактной картой в наземном транспорте. При этом выявлены недостатки, основной из которых - отсутствие в существующем режиме полноты и достоверности данных о транзакциях, а именно - возможности контролировать поступление указанной информации. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия", - сказал заместитель главного инженера ГП "Минсктранс" Михаил Слодинский.

Информация об имеющихся недостатках направлена в ОАО "БПС-Сбербанк".

Ранее БПС-Сбербанк анонсировал, что сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска заработает в 2020 году. Технологию тестируют на трамвайном маршруте, который связывает Серебрянку и Зеленый Луг. У пассажиров она пользуется большим спросом.

Когда произойдет масштабный запуск системы, платить бесконтактной картой любого банка можно будет в автобусах, троллейбусах и трамваях. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подойдут смартфон, умные часы и другие устройства с поддержкой технологии NFC. Стоимость проезда останется такой же, как и при покупке бумажного билета.

Аналогичный сервис уже работает в минском метро и поездах городских линий.

Пилотный проект на наземном транспорте БПС-Сбербанк реализует вместе с ГП "Минсктранс" и IBA Group.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска запустят только после устранения недостатков, выявленных при тестировании системы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимние пуховики женские распродажа вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика