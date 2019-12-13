Запуск безналичной оплаты в столичном транспорте может затянуться

"В настоящее время на трамвайном маршруте №6 проводится опытное тестирование системы оплаты проезда банковской бесконтактной картой в наземном транспорте. При этом выявлены недостатки, основной из которых - отсутствие в существующем режиме полноты и достоверности данных о транзакциях, а именно - возможности контролировать поступление указанной информации. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия", - сказал заместитель главного инженера ГП "Минсктранс" Михаил Слодинский.





Информация об имеющихся недостатках направлена в ОАО "БПС-Сбербанк".





Ранее БПС-Сбербанк анонсировал, что сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска заработает в 2020 году. Технологию тестируют на трамвайном маршруте, который связывает Серебрянку и Зеленый Луг. У пассажиров она пользуется большим спросом.





Когда произойдет масштабный запуск системы, платить бесконтактной картой любого банка можно будет в автобусах, троллейбусах и трамваях. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подойдут смартфон, умные часы и другие устройства с поддержкой технологии NFC. Стоимость проезда останется такой же, как и при покупке бумажного билета.





Аналогичный сервис уже работает в минском метро и поездах городских линий.





Пилотный проект на наземном транспорте БПС-Сбербанк реализует вместе с ГП "Минсктранс" и IBA Group.