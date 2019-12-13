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«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске 14 декабря присягу принимали новобранцы 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции ритуал состоялся в знаковом для защитников отечества месте – у Вечного огня на площади Победы. Клятву на верность родине и белорусскому народу дали более 600 парней. 13 декабря все они получили допуск к первому прыжку с парашютом. Он будет выполнен почти сразу после принятия присяги.
Владислав Тикавый, рядовой 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:
Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:
Наших военнослужащих ожидает, прежде всего, как любого десантника, волнительный и ожидаемый момент – совершение первого парашютно-десантного прыжка, занятия на полевых выходах, стрельба со штатного вооружения.
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Новости Беларуси. В Витебске 14 декабря присягу принимали новобранцы 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
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