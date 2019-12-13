Стимул для хороших перемен. Как выполняется областная инвестиционная программа по комплексному развитию малых и средних городских поселений

Источник материала: Вороновская газета





В этом году в инвестиционную программу вошли городские поселки Радунь Вороновского и Острино Щучинского районов.

Школьные перемены В Радуни

В горпоселке проведены текущий ремонт помещений местной поликлиники, благоустройство территории Радунской средней школы, здесь обустроены мини-футбольная площадка, парковка для автомобилей. Капитально отремонтированы жилые дома на улицах Советской и Ленина, магазин «Продукты».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены ямочные ремонты дорожного покрытия улиц горпоселка. РУП «Гродноавтодор» обновило горизонтальную разметку и заменило дорожные знаки на улице Советской, отремонтировало три съезда в поселок с автодороги Р-145 Гродно–Острино–Радунь–граница Литовской Республики. Здесь появился новый автопавильон. Ведется модернизация сетей водопровода на четырех улицах Радуни общей протяженностью около 1,4 километра.

РУП «Гродноэнерго» за собственные средства провело реконструкцию электрических сетей высоковольтных линий 0,4-10 кВ.

В здании начальной школы после реконструкции будет открыт центр национальных культур. Это один из ключевых объектов областной программы. На объекте за год нужно было освоить 890 тысяч рублей, из которых 840 тысяч рублей – спонсорская помощь, остальная сумма из областного бюджета. К сожалению, из-за отсутствия финансирования работы на этом объекте не начинались.

К Острино – хорошие дороги

Завершился капитальный ремонт жилых домов №42, №44 на улице Гродненской, проведен текущий ремонт трех жилых домов на улице Щучинской, модернизировано здание отделения связи с благоустройством территории, проложена телефонная сеть хPON, реконструировано кафе.





Значительные работы проведены по текущему ремонту автодорог местного значения. К примеру, в поселке отремонтированы участки проходящей через него автодороги Р-145 и дороги Н-6270 Протасовщина–Демброво–Острино на улице Жуковского. Активизировались работы по сносу жилых домов, признанных непригодными для проживания.

Сейчас ведется разработка планов благоустройства городских поселков Любча в Новогрудском и Козловщина в Дятловском районах.

Освоение средств областной инвестиционной программы, выделенных на капитальный ремонт кровли здания городской больницы, отложилось на конец года. Щучинская МПМК-167 только приступила к началу работ. Нужно в оставшееся время заменить кровлю и водосливную систему, отремонтировать пешеходные дорожки. Не осваиваются средства и на капитальном ремонте средней школы. Не приступили к очистке и углублению каналов, русла реки Остринка.

Николай ШЛЫК

Фото: Алла БИБИКОВА https://grodnonews.by/