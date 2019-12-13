ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске презентовали книгу "Гарри Поттер" на белорусском языке

14.12.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске презентовали книгу "Гарри Поттер" на белорусском языке
Фото: Наста Карнацкая / АиФ

14 января стартовала продажа мирового бестселлера, теперь с переводом на белорусский язык - "Гары Потэр і філасоўскі камень". Презентация состоялась в книжном магазине "Дом книги "Светоч" (пр-т Победителей, 11).

В Минске презентовали книгу "Гарри Поттер" на белорусском языке
Фото: oz.by

На родную мову книгу Джоан Роулинг перевела Алена Петрович. На встрече с читателями она рассказала, что подошла к оригинальному тексту бережно. В отличии от перевода издательства "Росмэн" факультеты Хаффлпафф и Равенкло не стали Пуффендуем и -Когтевраном. Антагонист романа  Сам-Ведаеш-Хто, Долгопупс теперь Нэвіл Лангботам, а Зеркало Еиналеж - Люстэрка Арам. Изменилось также заклинание "Вингардиум Левиоса" - белорусскоязычный Гары произносит "Лятавіум Левіёса".

 

Издательство продвигает книгу под слоганом "Варта п(е)рачытаць. На роднай мове". Как сообщает издательство "Янушкевіч", на старте продаж за 3 часа были раскуплены 350 экземпляров.

В Англии первая книга про Гарри Поттера вышла в 1997 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ідзе разгрузка! Цвёрдая вокладка з імітацыяй шоўку і фальгіраваннем (літары свецяцца). Шведская папера маркі Lux Cream. 332 старонкі. Фармат А5 (135х205 мм). Але галоўнае — выдатны пераклад ад Алены Пятровіч @decuerpoentero і дызайн ад Браяна Сэлзніка (адаптацыю пад беларускае выданне зрабіла Крысціна Іванцова). На старце продажаў у суботу 14 снежня ў мінскай кнігарні "Светач" гэтая кніга будзе каштаваць 25 рублёў.

Публикация от Выдавецтва "Янушкевіч" (@januskevic.books)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас и Медведев обсудили график поставок нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика