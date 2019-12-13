14 января стартовала продажа мирового бестселлера, теперь с переводом на белорусский язык - "Гары Потэр і філасоўскі камень". Презентация состоялась в книжном магазине "Дом книги "Светоч" (пр-т Победителей, 11).
На родную мову книгу Джоан Роулинг перевела Алена Петрович. На встрече с читателями она рассказала, что подошла к оригинальному тексту бережно. В отличии от перевода издательства "Росмэн" факультеты Хаффлпафф и Равенкло не стали Пуффендуем и -Когтевраном. Антагонист романа Сам-Ведаеш-Хто, Долгопупс теперь Нэвіл Лангботам, а Зеркало Еиналеж - Люстэрка Арам. Изменилось также заклинание "Вингардиум Левиоса" - белорусскоязычный Гары произносит "Лятавіум Левіёса".