Источник материала: Аргументы и факты

14 января стартовала продажа мирового бестселлера, теперь с переводом на белорусский язык - "Гары Потэр і філасоўскі камень". Презентация состоялась в книжном магазине "Дом книги "Светоч" (пр-т Победителей, 11).

Фото: oz.by

На родную мову книгу Джоан Роулинг перевела Алена Петрович. На встрече с читателями она рассказала, что подошла к оригинальному тексту бережно. В отличии от перевода издательства "Росмэн" факультеты Хаффлпафф и Равенкло не стали Пуффендуем и -Когтевраном. Антагонист романа Сам-Ведаеш-Хто, Долгопупс теперь Нэвіл Лангботам, а Зеркало Еиналеж - Люстэрка Арам. Изменилось также заклинание "Вингардиум Левиоса" - белорусскоязычный Гары произносит "Лятавіум Левіёса".

Издательство продвигает книгу под слоганом "Варта п(е)рачытаць. На роднай мове". Как сообщает издательство "Янушкевіч" , на старте продаж за 3 часа были раскуплены 350 экземпляров.

В Англии первая книга про Гарри Поттера вышла в 1997 году.