«Находится в Осетии, но принадлежал Лукашенко»: как продают Mercedes-Benz S-класса

И, действительно, на сайте объявлений Avito выставлен на продажу Mercedes-Benz S-класса W220 2003 года выпуска. Как следует из объявления, "автомобиль бронированный, колеса бронированные". Владелец, а это частное лицо, не преминул использовать маркетинговый ход: находится авто в республике Северная Осетия, Алания, г. Владикавказ, но принадлежала Александру Лукашенко.





За автомобиль, который "не бит, не крашен" и имеет пробег 200 тысяч километров, хотят выручить 6 миллионов 800 тысяч рублей, а это примерно 108 тысяч долларов. Указывается, что возможен торг.







