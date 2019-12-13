Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Источник материала: Tut.by

59-летний британский актер Колин Ферт и 50-летняя итальянка Ливия Джуджолли разводятся. Решение об этом пара приняла после 22 лет совместной жизни. У Ферта и Джуджолли растут двое сыновей, пишет spletnik.ru.

— Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет, — цитируют СМИ представителя супругов.



Фото: Angela George, wikimedia

Два года назад брак Ферта и Джуджолли пережил трудное время. Тогда Ливия призналась, что у нее был роман с журналистом Марко Бранкаччиа. В марте 2018 года представитель супругов пояснил, что во время непродолжительного расставания с мужем у Ливии случился роман с другом.

Бранкаччиа отправил Ферту доказательства неверности его супруги. Колин ответил сочувствием на этот шаг брошенного Ливией Марко.

— Вы заставили меня страдать. Но я знаю, что вы тоже переживаете, — написал сопернику актер.

— Я был очень зол и расстроен и отправил ему письмо, в котором была наша с Ливией совместная фотография. Я хотел, чтобы он знал, что случилось. А в ответ я получил письмо, в котором увидел сострадание и взаимопонимание, — рассказывал Марко Бранкаччиа.

Тем не менее Колин и Ливия обратились в полицию, обвинив журналиста в преследовании. После того как история получила огласку, Ферт и Джуджолли не расстались. Они выходили в свет вместе и поддерживали друг друга.