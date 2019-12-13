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«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова

14.12.2019 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске прошло белорусское гандбольное «класико». СКА в матче чемпионата страны принимал своего главного конкурента за первую строчку в турнирной таблице – БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интерес к матчу был неподдельным – трибуны дворца спорта «Уручье» были заполнены под завязку. Причем поддержка была не только у хозяев, БГК привез на матч два автобуса болельщиков.

«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова

Однако радовать своих фанатов обилием голов команды начали не сразу. Старт встречи выдался не самым зрелищным, однако уже к концу первого тайма брестчане разошлись, к перерыву цифры на табло были 14:8 в пользу гостей. Во второй 30-минутке хозяева паркета сократили отставание, но подопечные Рауля Алонсо не позволили соперникам уйти с победой. Встреча завершилась со счетом 29:25 в пользу мешковцев.

«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова

Никита Вайлупов, игрок ГК БГК имени Мешкова:
Игры со СКА никогда не бывают легкими. Как можете видеть, там разрыв два-три мяча первые три игры. Сегодня удача была на нашей стороне. Мы реализовали свои моменты, хорошо стояли в защите, и это вылилось в положительный для нас результат.

«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова

Денис Рутенко, игрок ГК СКА:
К каждой игре готовимся, и матчи СКА-Брест всегда с огромным накалом. Все команды играют с большим желанием. Потому что Брест знает, что СКА может выиграть. Мы знаем, что мы можем выиграть.

Нам в нападении с трудом давались голы. Начало второго точно так же было совсем не в нашу пользу. Потом мы уже просто догоняли.

«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова

Таким образом брестчане с 26 очками в активе становятся лидерами национального чемпионата. А в ближайший понедельник в Загребе БГК предстоит матч SEHA-лиги.

Люди в материале: Никита Вайлупов, Денис Рутенко
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прошло белорусское гандбольное «класико». СКА в матче чемпионата страны принимал своего главного конкурента за первую строчку в...
 
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