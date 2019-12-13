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«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прошло белорусское гандбольное «класико». СКА в матче чемпионата страны принимал своего главного конкурента за первую строчку в турнирной таблице – БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Интерес к матчу был неподдельным – трибуны дворца спорта «Уручье» были заполнены под завязку. Причем поддержка была не только у хозяев, БГК привез на матч два автобуса болельщиков.
Однако радовать своих фанатов обилием голов команды начали не сразу. Старт встречи выдался не самым зрелищным, однако уже к концу первого тайма брестчане разошлись, к перерыву цифры на табло были 14:8 в пользу гостей. Во второй 30-минутке хозяева паркета сократили отставание, но подопечные Рауля Алонсо не позволили соперникам уйти с победой. Встреча завершилась со счетом 29:25 в пользу мешковцев.
Никита Вайлупов, игрок ГК БГК имени Мешкова:
Денис Рутенко, игрок ГК СКА:
Нам в нападении с трудом давались голы. Начало второго точно так же было совсем не в нашу пользу. Потом мы уже просто догоняли.
Таким образом брестчане с 26 очками в активе становятся лидерами национального чемпионата. А в ближайший понедельник в Загребе БГК предстоит матч SEHA-лиги.
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Новости Беларуси. В Минске прошло белорусское гандбольное «класико». СКА в матче чемпионата страны принимал своего главного конкурента за первую строчку в...
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