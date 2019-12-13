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Автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву. СК завёл уголовное дело
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 14 декабря, рано утром заказной автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву,
Автобус вез пассажиров из Перми – города, в котором Корж выступал 13 декабря, – домой в Екатеринбург. Почти в пять утра водитель (уточняется, что он имеет девятилетний стаж вождения) задремал за рулем, не справился с управлением – и машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы. Там она перевернулась и легла на левый бок. Вначале СМИ писали о семи пострадавших, их на скорой помощи увезли в ближайшую больницу. Оставшимся пассажирам помогли добраться до Екатеринбурга на попутках. На место аварии прибыли наряды ГБДД.
Позже
По факту ДТП Следственный комитет России по Свердловской области
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Сегодня, 14 декабря, рано утром заказной автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву, передает ТАСС. В транспорте ехали 52 человека, не считая водителя, – их везли...
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