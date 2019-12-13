Автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву. СК завёл уголовное дело

Источник материала: KYKY

Сегодня, 14 декабря, рано утром заказной автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву, передает ТАСС. В транспорте ехали 52 человека, не считая водителя, – их везли с концерта музыканта.

Автобус вез пассажиров из Перми – города, в котором Корж выступал 13 декабря, – домой в Екатеринбург. Почти в пять утра водитель (уточняется, что он имеет девятилетний стаж вождения) задремал за рулем, не справился с управлением – и машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы. Там она перевернулась и легла на левый бок. Вначале СМИ писали о семи пострадавших, их на скорой помощи увезли в ближайшую больницу. Оставшимся пассажирам помогли добраться до Екатеринбурга на попутках. На место аварии прибыли наряды ГБДД.

Позже стало известно , что количество пострадавших выросло до 15 человек. Никому из них госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП Следственный комитет России по Свердловской области завел уголовное дело. Статья российского Уголовного кодекса, по которому возбуждено дело, называется «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сотрудники СК заявили, что тщательно изучат подробности происшествия – выяснят точное число пострадавших и то, как сильно ЧП повлияло на их здоровье. По данным ТАСС, как минимум одна девушка получила черепно-мозговую травму, другая – перелом правой кости.