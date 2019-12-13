ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву. СК завёл уголовное дело

14.12.2019 18:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 14 декабря, рано утром заказной автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву, передает ТАСС. В транспорте ехали 52 человека, не считая водителя, – их везли с концерта музыканта. 

Автобус вез пассажиров из Перми – города, в котором Корж выступал 13 декабря, – домой в Екатеринбург. Почти в пять утра водитель (уточняется, что он имеет девятилетний стаж вождения) задремал за рулем, не справился с управлением – и машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы. Там она перевернулась и легла на левый бок. Вначале СМИ писали о семи пострадавших, их на скорой помощи увезли в ближайшую больницу. Оставшимся пассажирам помогли добраться до Екатеринбурга на попутках. На место аварии прибыли наряды ГБДД.

Позже стало известно, что количество пострадавших выросло до 15 человек. Никому из них госпитализация не понадобилась. 

По факту ДТП Следственный комитет России по Свердловской области завел уголовное дело. Статья российского Уголовного кодекса, по которому возбуждено дело, называется «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сотрудники СК заявили, что тщательно изучат подробности происшествия – выяснят точное число пострадавших и то, как сильно ЧП повлияло на их здоровье. По данным ТАСС, как минимум одна девушка получила черепно-мозговую травму, другая – перелом правой кости.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 14 декабря, рано утром заказной автобус с фанатами Макса Коржа вылетел в канаву, передает ТАСС. В транспорте ехали 52 человека, не считая водителя, – их везли...
 
Новости дня
Новости разные
 
В подушечках собачьих лап разглядели маленьких коал. И теперь все фотографируют лапки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика