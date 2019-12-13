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Уникальный гол. В Румынии пять футболистов оказались с мячом перед пустыми воротами

14.12.2019 18:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В чемпионате Румынии пятеро игроков Университати Крайовы выбежали с мячом на пустые ворота Ботошани.

На последних минутах при счете 1:2 в пользу соперника Ботошани выполнял угловой у чужих ворот, на который прибежал и вратарь, пишет "Новое время".

В результате, Университатя смогла отбиться, после чего сразу пятеро ее игроков убежали с мячом на чужие ворота, которые оказались пустыми.


Забить гол суждено было Богдану Ватаелу, который закрепил перевес хозяев и установил окончательный результат 3:1.
 
 
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В чемпионате Румынии пятеро игроков Университати Крайовы выбежали с мячом на пустые ворота Ботошани.
 
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