«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

Источник материала: СТВ

Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть?

«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно

Советы тренера по фигурному катанию – в программе «Плюс-минус» .





Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:

Самая главная ошибка, которую делают люди – ходят на прямых ногах. Чтобы избежать падения, сгибайте ноги, давление должно на колени.

Не переносите центр тяжести сильно на пятки, либо сильно на носок.





Надавливайте на подушечки стопы.

Ни в коем случае не держите руки в карманах. Не смотрите в телефон, смотрите перед собой.

Руки, желательно, вдоль туловища.



