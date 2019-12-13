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«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки
Источник материала: СТВ
Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть?
Советы тренера по фигурному катанию – в программе
Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:
Надавливайте на подушечки стопы.
Руки, желательно, вдоль туловища.
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Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть? «Самое безопасное –...
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