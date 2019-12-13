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«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

14.12.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть?

«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно

Советы тренера по фигурному катанию – в программе «Плюс-минус».  

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:
Самая главная ошибка, которую делают люди – ходят на прямых ногах. Чтобы избежать падения, сгибайте ноги, давление должно на колени.

Не переносите центр тяжести сильно на пятки, либо сильно на носок.

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

Надавливайте на подушечки стопы.

Ни в коем случае не держите руки в карманах. Не смотрите в телефон, смотрите перед собой.

Руки, желательно, вдоль туловища.

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

Люди в материале: Мария Соснович
 
 
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Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть? «Самое безопасное –...
 
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