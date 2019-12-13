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В этот день нельзя грустить – это принесёт суровые морозы. Народные приметы на неделю с 16 по 22 декабря
Источник материала: СТВ
16 декабря – Иван Молчальник. На Руси считалось: кто в этот день слова не скажет, будет красноречив весь следующий год. Если в эту ночь луна меняется – завтра будет тепло, рассказали в программе
19 декабря – Николай зимний. В этот день нельзя было грустить – считалось, что это принесёт суровые морозы.
20 декабря – Амвросимов день. Если в это время дует восточный порывистый ветер – быть крепкому морозу. А если пошёл плотный мокрый снег – лето будет влажным и дождливым.
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В этот день нельзя грустить – это принесёт суровые морозы. Народные приметы на неделю с 16 по 22 декабря
16 декабря – Иван Молчальник. На Руси считалось: кто в этот день слова не скажет, будет красноречив весь следующий год. Если в эту ночь луна меняется – завтра будет...
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