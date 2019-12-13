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В этот день нельзя грустить – это принесёт суровые морозы. Народные приметы на неделю с 16 по 22 декабря

14.12.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

16 декабря – Иван Молчальник. На Руси считалось: кто в этот день слова не скажет, будет красноречив весь следующий год. Если в эту ночь луна меняется – завтра будет тепло, рассказали в программе «Плюс-минус».  

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19 декабря – Николай зимний. В этот день нельзя было грустить – считалось, что это принесёт суровые морозы.

20 декабря – Амвросимов день. Если в это время дует восточный порывистый ветер – быть крепкому морозу. А если пошёл плотный мокрый снег – лето будет влажным и дождливым.

В этот день нельзя грустить – это принесёт суровые морозы. Народные приметы на неделю с 16 по 22 декабря

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16 декабря – Иван Молчальник. На Руси считалось: кто в этот день слова не скажет, будет красноречив весь следующий год. Если в эту ночь луна меняется – завтра будет...
 
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