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В Москве +3, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 декабря
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают дождь и +9. На два градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе
Переменную облачность и +15 прогнозируют в Риме. Та же история в Мадриде, но на 3 пункта меньше.
+9 будет в Анкаре и Софии. В Афинах ожидается солнечная погода и +17.
В Риге и Вильнюсе обещают дожди. Без осадков обойдётся в Варшаве и Киеве. Синоптики обещают +7. В Москве – мокрый снег и +3.
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В Париже синоптики обещают дождь и +9. На два градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Переменную облачность и +15 прогнозируют в Риме. Та...
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