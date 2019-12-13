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В Москве +3, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 декабря

14.12.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождь и +9. На два градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В Москве +3, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 декабря

Переменную облачность и +15 прогнозируют в Риме. Та же история в Мадриде, но на 3 пункта меньше.

Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+9 будет в Анкаре и Софии. В Афинах ожидается солнечная погода и +17.

В Москве +3, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 декабря

В Риге и Вильнюсе обещают дожди. Без осадков обойдётся в Варшаве и Киеве. Синоптики обещают +7. В Москве – мокрый снег и +3.

В Москве +3, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 декабря

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В Париже синоптики обещают дождь и +9. На два градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».   Переменную облачность и +15 прогнозируют в Риме. Та...
 
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