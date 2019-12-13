ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Морозов: надеемся, что на ЧБ отберём состав, который сможет соревноваться с сильнейшими спортсменами мира

14.12.2019 19:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию. Для спортсменов соревнования станут отборочными на европейское первенство, которое пройдет в январе в Граце, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренция серьезная: квота дается только за первое место.

Александр Морозов: надеемся, что на ЧБ отберём состав, который сможет соревноваться с сильнейшими спортсменами мира

14 декабря фигуристы отрабатывали короткую программу. У женщин соревновались 17 представительниц. Здесь пока лидирует Виктория Сафонова. У мужчин в заявке было всего шесть спортсменов. Несмотря на малое количество участников, здесь что ни имя – то звезда (по крайней мере по белорусским меркам): Яков Зенько, Константин Милюков, Евгений Пузанов и другие. В танцевальных парах было представлено три дуэта.

Александр Морозов: надеемся, что на ЧБ отберём состав, который сможет соревноваться с сильнейшими спортсменами мира

Александр Морозов, главный судья соревнований:
Мы надеемся, что здесь будет у нас отобран состав, который наконец-то сможет соревноваться достойно с сильнейшими спортсменами Европы и мира. Наша команда очень хорошо в этом году укрепилась, и поэтому мы надеемся на хороший состав.

Очень много появилось у нас перспективной молодежи, которая без страха и упрека соревнуется с нашими более сильными спортсменами. Поэтому турнир очень интересный. Мы допустили немножечко сюда юниоров в качестве контрольного проката, которые также у нас выступают в рамках чемпионата, в рамках своих контрольных прокатов, индивидуальных планов.

Александр Морозов: надеемся, что на ЧБ отберём состав, который сможет соревноваться с сильнейшими спортсменами мира

15 декабря финальный день турнира. Произвольную программу продемонстрируют мужчины, женщины, пары. Также пройдут соревнования в произвольном танце.

Люди в материале: Александр Морозов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию. Для спортсменов соревнования станут отборочными на европейское...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика