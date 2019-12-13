ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клонированные ели: в Беларуси хвойные деревья растут в селекционных центрах

14.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в продаже есть селекционные ели. Некоторые деревья – клонированные, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Бесконечный «зеленый мир» площадью в 25 гектаров не так-то просто даже за день обойти. Все, что растет в широтах Беларуси, можно увидеть в открытых и закрытых оранжереях. Есть однолетние саженцы сосны обыкновенной. На плантации их больше десяти тысяч. Еще немного и деревца из лотков высадят в открытый грунт.

«У нас идет инвентаризация: ходим, смотрим, ухаживаем, подкармливаем и обрезаем ели», – рассказала инженер садово-паркового строительства Республиканского лесного селекционного центра Елена Баган.

В Республиканском лесном селекционном центре уверяют: вырастить хвойные непростая задача. Без внимания и воды – засохнет, а без хорошего парикмахера потеряет эффектный вид. К примеру, растет до метровой высоты больше пяти лет. И чтобы такое дерево было устойчивым и не болело, в центре открыли лабораторию. Специалисты в буквальном смысле клонируют растения.

«Берем из баночки растение, делим его на несколько частей, кладем в новую баночку с питательной средой, где есть витамины, микро- и макроэлементы, и помещаем для дальнейшего размножения», – говорит лаборант. 

Вегетативное размножение – это когда выращивают саженец не из семечки, а путем черенкования. Такой труд кропотливый. В лаборатории хвойное растение живет больше года при ярком свете, особой влажности и под ежедневным наблюдением.

«Работу мы начали, чтобы размножить ценные кандидаты в элиту европейской ели. Сам процесс занимает очень длительное время. Дата – 3 сентября, и елка имеет только сантиметровый вид», – отметила научный сотрудник исследовательского отдела Республиканского лесного селекционного центра Наталья Павловская.

Работа долгая и непростая, зато ели после такого ухода растут выносливыми, ни жарой, ни морозом не проймешь. Ведь главное, для чего их растят – восполнение лесов. Там нянчиться с деревьями некому, но заполучить породистое деревце можно и домой.

«Мы в преддверии новогодних праздников занимается продажей ели колючей и европейской. Посадочный материал продаем как в срезанном виде, так и в кадках», – сообщила начальник производственного отдела Республиканского лесного селекционного центра Екатерина Радошкевич.

И именно на ели в кадках сейчас спрос особый. Стоят они чуть дороже срезанных, а растут круглый год хоть в доме, хоть в саду. Хвойные деревья от селекционеров будут продавать на праздничных базарах Минска вплоть до вечера 31 декабря.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лаборатории хвойное растение живет больше года при ярком свете и особой влажности. И под ежедневным наблюдением.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Северный поток-2»: около 350 немецких компаний могут оказаться под санкциями США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика