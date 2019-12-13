Клонированные ели: в Беларуси хвойные деревья растут в селекционных центрах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в продаже есть селекционные ели. Некоторые деревья – клонированные, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Бесконечный «зеленый мир» площадью в 25 гектаров не так-то просто даже за день обойти. Все, что растет в широтах Беларуси, можно увидеть в открытых и закрытых оранжереях. Есть однолетние саженцы сосны обыкновенной. На плантации их больше десяти тысяч. Еще немного и деревца из лотков высадят в открытый грунт.

«У нас идет инвентаризация: ходим, смотрим, ухаживаем, подкармливаем и обрезаем ели», – рассказала инженер садово-паркового строительства Республиканского лесного селекционного центра Елена Баган.

В Республиканском лесном селекционном центре уверяют: вырастить хвойные непростая задача. Без внимания и воды – засохнет, а без хорошего парикмахера потеряет эффектный вид. К примеру, растет до метровой высоты больше пяти лет. И чтобы такое дерево было устойчивым и не болело, в центре открыли лабораторию. Специалисты в буквальном смысле клонируют растения.

«Берем из баночки растение, делим его на несколько частей, кладем в новую баночку с питательной средой, где есть витамины, микро- и макроэлементы, и помещаем для дальнейшего размножения», – говорит лаборант.

Вегетативное размножение – это когда выращивают саженец не из семечки, а путем черенкования. Такой труд кропотливый. В лаборатории хвойное растение живет больше года при ярком свете, особой влажности и под ежедневным наблюдением.

«Работу мы начали, чтобы размножить ценные кандидаты в элиту европейской ели. Сам процесс занимает очень длительное время. Дата – 3 сентября, и елка имеет только сантиметровый вид», – отметила научный сотрудник исследовательского отдела Республиканского лесного селекционного центра Наталья Павловская.

Работа долгая и непростая, зато ели после такого ухода растут выносливыми, ни жарой, ни морозом не проймешь. Ведь главное, для чего их растят – восполнение лесов. Там нянчиться с деревьями некому, но заполучить породистое деревце можно и домой.

«Мы в преддверии новогодних праздников занимается продажей ели колючей и европейской. Посадочный материал продаем как в срезанном виде, так и в кадках», – сообщила начальник производственного отдела Республиканского лесного селекционного центра Екатерина Радошкевич.

И именно на ели в кадках сейчас спрос особый. Стоят они чуть дороже срезанных, а растут круглый год хоть в доме, хоть в саду. Хвойные деревья от селекционеров будут продавать на праздничных базарах Минска вплоть до вечера 31 декабря.