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В Витебске на переходе микроавтобус сбил 11-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса микроавтобуса в Витебске,
Авария произошла 14 декабря, около 13.00. По предварительной информации, 56-летний водитель Ford Transit ехал по улице Ленинградской и в районе дома № 211 сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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