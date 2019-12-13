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В Витебске на переходе микроавтобус сбил 11-летнюю девочку

14.12.2019 20:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса микроавтобуса в Витебске, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 14 декабря, около 13.00. По предварительной информации, 56-летний водитель Ford Transit ехал по улице Ленинградской и в районе дома № 211 сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.


Фото: ГАИ

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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