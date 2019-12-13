В Витебске на переходе микроавтобус сбил 11-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса микроавтобуса в Витебске, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 14 декабря, около 13.00. По предварительной информации, 56-летний водитель Ford Transit ехал по улице Ленинградской и в районе дома № 211 сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



Фото: ГАИ

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.