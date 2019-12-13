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«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

14.12.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто без проблем пересек белорусскую границу, так это загадочный иностранец Яша, который тут же привлек внимание пользователей соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже несколько дней весь байнет обсуждает его ярко-желтый болид. Необычный транспорт успели заметить в Бресте, Пинске, Слуцке и Дрогичине. Водитель «желтого банана», как его окрестили в интернете, добрался до столицы, и с ним встретилась наша съемочная группа.

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«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Оригинальным путешественником оказался программист из Германии, а необычным средством передвижения – веломобиль. Почему из всех направлений он выбрал именно Беларусь? Подробности велотрипа в интервью Яны Шипко.

Ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но совсем не рассчитывал на то, что попаду на ТВ

Яна Шипко, корреспондент:
Наконец-то я вижу это чудо техники своими глазами. Было так много фотографий в интернете. Ты сам был удивлен такому большому интересу к тебе в Беларуси?

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Яша Бойтлер, путешественник (Германия):
Реакция ошеломляющая. Такого еще не встречал. Хотя обычно, когда едешь через незнакомую местность, внимания много. Типа: «О-о-о, а что это?» Или: «Что за сумасшедший едет на «желтом банане»?» Для большинства на этом тема иссякает. Особенно в Германии, где есть подобные веломобили. И я, конечно, ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но совсем не рассчитывал на то, что буду вот так давать интервью и попаду на ТВ!

Яна Шипко:
Оказывается, это довольно популярное транспортное средство в мире. И все-таки многие действительно не представляют, что это и как с его помощью передвигаться.

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

По сути велосипед. Ложишься внутрь, практически как дома на диване

Яша Бойтлер:
По сути велосипед. Ложишься внутрь, практически как дома на диване, и крутишь педали.

Яна Шипко:
То есть это так называемый «мускулоход»?

Яша Бойтлер:
Точно! Исключительно за счет силы мускулов.

Яна Шипко:
Тяжело им долго управлять?

Яша Бойтлер:
Непривычно. Если на велосипеде я еду 25 км/ч, то с ним 40-50 км/ч. Может и до 100 км/ч разогнаться, особенно с горочки. То есть получается быстрее при аналогичных энергозатратах, удобно на большие расстояния.

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Беларусь именно для велосипедистов-путешественников из Германии пока что белое пятно на карте, им проще ее объехать

Яна Шипко:
Собственно, почему ты решил приехать именно в Беларусь?

Яша Бойтлер:
Беларусь интересует меня уже давно. В целом страны Восточной Европы для меня нечто неопознанное, так что это своего рода приключение. А Беларусь именно для велосипедистов-путешественников из Германии пока что белое пятно на карте, им проще ее объехать. Нужна виза, не во всех пунктах пропуска можно пересекать границу на велосипеде. И это потребовало гораздо больше планирования, чем если бы я поехал в Украину, например, или в Литву. Но я решил все же познакомиться с вашей страной и приехать сюда в отпуске.

Яна Шипко:
Ты уже проехал через Брест, Пинск, Слуцк. Что больше всего впечатлило по пути?

Яша Бойтлер:
Леса! Когда я ехал из Бреста мимо гигантских полей, где на горизонте за ними виднеются деревья, или когда часами едешь по второстепенным дорогам через леса. Это впечатляет.

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Первым делом заказал традиционный завтрак с драниками в брестском отеле

Яна Шипко:
Итак, природа. Что еще?

Яша Бойтлер:
Красивые города. Конечно, хотел попробовать местную кухню. Первым делом заказал традиционный завтрак с драниками в брестском отеле.

Яна Шипко:
В своем Twitter ты написал, что чувствуешь себя здесь как инопланетянин. Почему?

Яша Бойтлер:
Из-за реакции! Для меня непривычно долго ехать, и повсюду меня фотографируют, все узнают.

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Яна Шипко:
Не опасно ездить по обычным дорогам?

Яша Бойтлер:
Совсем нет.

Мы мирно пообщались с госавтоинспектором, он еще сделал фото. Очень увлекательная встреча

Яна Шипко:
В Дрогичине ты пообщался с нашим госавтоинспектором. Почему вообще он тебя остановил: ты ехал слишком быстро или ему было слишком любопытно, что за транспортное средство такое?

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Яша Бойтлер:
Во-первых, он был очень-очень дружелюбным. Как, впрочем, и все сотрудники в форме, будь то пограничники или милиционеры, которых я здесь встречал. Я же понимаю всего несколько слов по-русски. Машина ГАИ с синим маячком развернулась, и я понял, что из-за меня. Он мне объяснил, что в Беларуси велосипедисты должны ездить по тотуару или по велодорожкам. Но на веломобиле это проблематично. Тогда он разрешил мне ехать в правой полосе у тротуара. И мы мирно пообщались, он еще сделал фото. Очень увлекательная встреча. Слышал, что многие дискутировали, что же такое он мне сказал. Но он был очень приятным в общении.

Видел много прекрасных дорог, где комфортно ехать

Яна Шипко:
Говорят, в Германии лучшие автобаны. А что скажешь о наших дорогах?

Яша Бойтлер:
Во-первых, я рад, что вообще разрешено ехать на велосипеде по белорусским трассам. Видел много прекрасных дорог, где комфортно ехать. На некоторых участках похуже. Но точно так же и в Германии.

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Хочу посетить Гродно и Лиду

Яна Шипко:
Как опишешь Беларусь в нескольких словах после возвращения?

Яша Бойтлер:
Если коротко, то просто великолепно. Культурные люди, красивые пейзажи и города. Я бы порекомендовал туристам для посещения. Хочу посетить Гродно и Лиду, а дальше возвращаться домой через Польшу. И обязательно еще приехать в Беларусь.

Люди в материале: Яша Бойтлер, Яна Шипко
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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