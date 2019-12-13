ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске

14.12.2019 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засверкала и главная елка на Октябрьской площади. Там работала съемочная группа СТВ, на прямую связь со студией вышла корреспондент Алена Сырова.

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске

Алена Сырова, корреспондент:
Не смотря на дождь вперемешку с мокрым снегом, праздничное настроение у меня так точно появилось. Еще бы! Вокруг все сверкает, а тепло становится от улыбок прохожих, которые, как и мы, пришли поглазеть на самый волшебный, уютный момент, когда в нашем с вами общем доме зажглась главная елка.

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске

Понаблюдать за тем, как зажигается елка, можно будет каждый вечер вплоть до 14 января. Праздничную иллюминацию будут включать около 17:20. Подробнее о том, как украшен Минск к Новому году, смотрите в видеоматериале.

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске

Люди в материале: Алена Сырова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кеды на липучках женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика