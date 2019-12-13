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Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Засверкала и главная елка на Октябрьской площади. Там работала съемочная группа СТВ, на прямую связь со студией вышла корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Понаблюдать за тем, как зажигается елка, можно будет каждый вечер вплоть до 14 января. Праздничную иллюминацию будут включать около 17:20. Подробнее о том, как украшен Минск к Новому году, смотрите в
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Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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