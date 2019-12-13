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Стартовали продажи «Гарри Поттера» на беларусском языке
Источник материала: Партизан
Сегодня, 14 декабря, была выпущена в продажу беларусскоязычная версия первой книги легендарной саги Джоан Роулинг о «мальчике, который выжил». «Гарри Поттер и философский камень» впервые опубликован на беларусском языке.
О том, что получено согласие правообладателя на перевод и публикацию бестселлера, стало известно в апреле. Перевод произведения выполнила известная беларусская переводчица Елена Петрович. Книга вышла в издательстве «Янушкевіч», пишет
Презентация издания прошла сегодня в доме книги «Светоч». Книга уже доступна к заказу на сайте издательства.
Планируется, что будут переведены и изданы по-беларусски и все остальные части «Гарри Поттера».
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Сегодня, 14 декабря, была выпущена в продажу беларусскоязычная версия первой книги легендарной саги Джоан Роулинг о «мальчике, который выжил». «Гарри Поттер и...
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