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«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

14.12.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 9000 новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Самая многочисленная церемония по традиции состоялась в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Защищать отечество здесь поклялись солдаты, призванные на срочную, а также службу в резерве.

Репортаж Дмитрия Бояровича.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Перенимая эстафету старших поколений, нам предстоит свято чтить и сохранять боевые традиции.

Клятву на верность Родине Владислав произносил волнуясь. Не удивительно: служба для бобруйчанина – сбывшаяся мечта. Парня призвали в 103-ю воздушно-десантную бригаду в Витебске. Десантник – в его случае – это семейное.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ

Ритуал принятия присяги для будущих десантников прошел у Вечного огня, месте в Витебске знаковом. Клятву на верность родине произнесли более 600 парней. Накануне все они получили допуск к первому прыжку с парашютом.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

А вот самой массовой стала церемония в Печах. Здесь присягу приняли 2500 человек. Напутственные слова новому пополнению произнесли министр обороны, ветераны армии. А накануне церемонии здесь организовали встречи с родными и близкими военнослужащих.

Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

А вот это уже – присяга пополнения пограничной службы. К рядам Сморгонской погрангруппы примыкают 190 новобранцев. Сюда уже с семи утра начали съезжаться их родственники и близкие. Всего же 14 декабря во всех воинских частях погранслужбы присягнули на верность белорусскому народу 1800 солдат.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Вот, например, водитель. Он пришел с категорией В, а мы его переучим на категорию С. Естественно, он получит дополнительное образование. То же самое кинологи, то же самое инженеры – очень много специальностей. Где-то 90 % потом пригодятся на гражданке.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Никита Малащенко, курсант внештатного учебного пункта:
Я хотел отслужить именно в элитных войсках. Считаю, что для меня пограничники – это самые элитные войска.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

После присяги месяц солдаты будут обучаться по общей специальности – инспектор погранслужбы. Затем – изучать кинологию, инженерию. И только после этого новобранцев распределят на погранзаставы, где они приступят к охране государственной границы.

«Свято чтить и сохранять боевые традиции». 9000 новобранцев приняли присягу в Беларуси

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Новобранцев в ближайший год-полтора ожидают армейские будни. Каждый из них освоит свою воинскую специальность. Ну а сегодня содаты в честь принятия присяги ушли в первую увольнительную до завтра.

Люди в материале: Анатолий Лаппо, Никита Малащенко, Дмитрий Боярович
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Более 9000 новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая многочисленная церемония по...
 
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