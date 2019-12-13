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«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?
Источник материала: СТВ
Жизнь балерин без пуантов и балетной пачки становится поводом для скрупулёзного анализа публики, рассказали в одной из серий документального цикла
Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:
Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
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Жизнь балерин без пуантов и балетной пачки становится поводом для скрупулёзного анализа публики, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны...
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