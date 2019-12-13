ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?

14.12.2019 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Жизнь балерин без пуантов и балетной пачки становится поводом для скрупулёзного анализа публики, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».  Таблоиды пестрят стандартным набором вопросов: едят ли примы фаст-фуд и правда ли, что за каждый набранный килограмм им приходится расплачиваться месяцами тренировок?

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:
Чтобы хорошо выглядеть, мне всегда приходилось следить за собой.

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
Я могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями. Потому что выйти на сцену совсем-совсем голодным тоже опасно. Потому что сил может не хватить. Но должна быть абсолютная лёгкость.

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
Это разные этапы: когда мы худеем, когда мы толстеем. Но когда ты пашешь по 2-3 часа, в принципе, ты можешь позволить себе что-то лишнее.

Люди в материале: Людмила Бржозовская, Ирина Еромкина, Ольга Гайко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь балерин без пуантов и балетной пачки становится поводом для скрупулёзного анализа публики, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый рейс встречали с цветами, а пассажиров принимали в деревянном ангаре. История Национального аэропорта Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика