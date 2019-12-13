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«Северный поток-2»: около 350 немецких компаний могут оказаться под санкциями США

14.12.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Северный поток-2» может серьезно ударить по немецкой экономике.

Немецкие бизнесмены все больше обеспокоены намерениями США ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

Об этом заявил руководитель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер в комментарии RND, передает nv.ua.

«Американские санкции против Nord Stream 2 является плохой новостью для немецкой экономики», — сказал он.

В реализации проекта Северный поток-2 участвуют, по его данным, около 350 немецких компаний.

«Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках», — отметил представитель объединения ТПП.

Накануне Палата представителей США проголосовала за принятие оборонного бюджета.


Документ, в частности, предусматривает введение санкций в отношении газопроводов Северный поток — 2 и Турецкий поток. В законопроекте Северный поток — 2 назван «инструментом принуждения и политического давления», который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

Законопроектом сроком на пять лет введены санкции против судов, занимающихся прокладкой труб для газопроводов, и иностранных граждан, имеющих отношение к работе этих судов.

Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что это произойдет до 20 декабря, после чего законопроект будет направлен президенту Дональду Трампу. Он уже сообщил, что собирается поставить под ним подпись.
 
Теги: Новости
 
 
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«Северный поток-2» может серьезно ударить по немецкой экономике.
 
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