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Ученые: Без медицины человек не может прожить больше 38 лет

14.12.2019 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максимальная естественная продолжительность жизни представителей рода людей, к которому относится, в частности, человек разумный, составляет 38 лет. К такому выводу пришли австралийские ученые. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.





«За последние 200 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни людей  выросла более чем в два раза из-за современной медицины и изменений в образе жизни», — отмечают специалисты.

Ученые также оценили естественный предел жизни ряда млекопитающих. В частности, данный показатель для гренландского кита составляет 268 лет, что на 58 лет больше, чем считалось ранее.

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у более 200 видов животных.
 
 
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Максимальная естественная продолжительность жизни представителей рода людей, к которому относится, в частности, человек разумный, составляет 38 лет. К такому...
 
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