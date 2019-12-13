ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стоимость лучшего бомбардира чемпионата Беларуси за год выросла на €700 тысяч

14.12.2019 20:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

20-летний форвард Илья Шкурин подорожал в 15 раз.

Трансферная стоимость форварда "Энергетика"-БГУ и молодежной сборной Беларуси Ильи Шкурина за год выросла на 700 тысяч евро. По данным немецкого ресурса Transfermarkt, 20-летний нападающий подорожал в 15 раз, передает pressball.by.

Топ-8 подорожавших игроков высшей лиги за 2019 год

1. Илья ШКУРИН (€50.000 —> €750.000).

2-3. Габи КИКИ (€300.000 —> €750.000).

2-3. Виталий КВАШУК (€250.000 —> €700.000).

4. Момо ЯНСАНЕ (€200.000 —> €600.000).


5-8. Захар ВОЛКОВ (€400.000 —> €750.000).

5-8. Иван БАХАР (€200.000 —> €550.000).

5-8. Гулжигит АЛЫКУЛОВ (€50.000 —> €400.000).

5-8. Дэвид ТВЕ (€50.000 —> €400.000).

Как минимум на 200 тысяч евро за календарный 2019 год подорожали 22 футболиста.
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
США могут выделить $1 млрд на энергетическую безопасность Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика