США могут выделить $1 млрд на энергетическую безопасность Европы

Конгресс США может принять законопроект, предусматривающий выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины.





nv.ua . Об этом говорится на Правительственном портале, передает





Сообщается, что во время визита в США на встречах с членами Конгресса вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться. Он предоставит около 1 миллиарда долларов США американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине.









Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Дмитрий Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе.





«Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах», — отметил Кулеба.