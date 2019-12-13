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Водолаз погиб, доставая тело подводного охотника из Солигорского водохранилища.
14.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 декабря 2019 20:55 4326
Двойная трагедия под Солигорском: утонул водолаз, который доставал из воды тело утонувшего охотника
Водолаз погиб на Солигорском водохранилище в воскресенье, доставая тело подводного охотника, который пропал в субботу. Его тело нашли в воскресенье, но так и не смогли достать из воды.
Хронология жуткой трагедии выглядит так: 30 ноября 36-летний Виталий Чернов поехал на подводную охоту на Солигорское водохранилище и пропал. Его тело нашли только 1 декабря в реке Сивельга около деревни Великий Быков. Во время операции по извлечению тела подводного охотника из воды погиб один из водолазов.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 декабря 2019 20:55 4326 Двойная трагедия под Солигорском: утонул водолаз,...
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