Водолаз погиб, доставая тело подводного охотника из Солигорского водохранилища.

Водолаз погиб на Солигорском водохранилище в воскресенье, доставая тело подводного охотника, который пропал в субботу. Его тело нашли в воскресенье, но так и не смогли достать из воды.

Хронология жуткой трагедии выглядит так: 30 ноября 36-летний Виталий Чернов поехал на подводную охоту на Солигорское водохранилище и пропал. Его тело нашли только 1 декабря в реке Сивельга около деревни Великий Быков. Во время операции по извлечению тела подводного охотника из воды погиб один из водолазов.



— Факт смерти водолаза подтверждаю, могу сказать, что он был не из Солигорска, а приехал на поиски Чернова по линии областного ОСВОД. Другие подробности уточняйте в СК, — рассказал начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД Андрей Мисько.

