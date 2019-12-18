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Анастасия Дамуть стала обладательницей титула «Мисс Лидчины-2019»
Источник материала: Lida.Info
В пятницу во Дворце культуры прошел конкурс красоты «Мисс Лидчины-2019».
По итогам нескольких конкурсов и дефиле победу в нем одержала 18-летняя Анастасия Дамуть – учащаяся Лидского государственного музыкального колледжа.
Второй вице-мисс также стала учащаяся музыкального колледжа Дарья Кулик, титул первой вице-мисс получила Божена Чайко – сотрудница Лидского районного центра творчества детей и молодежи.
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В пятницу во Дворце культуры прошел конкурс красоты «Мисс Лидчины-2019». По итогам нескольких конкурсов и дефиле победу в нем одержала 18-летняя Анастасия Дамуть...
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