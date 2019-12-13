Школьный кадетский праздник «Мы – кадеты МВД!» прошёл в областном Дворце культуры профсоюзов

Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятие носило торжественный характер и было посвящено 15-летию кадетского движения в ГУО «Средняя школа № 28 г. Бреста». Одним из наиболее значимых элементов праздника стала церемония посвящения в кадеты учащихся-пятиклассников.





Как и полагается, на юбилейном мероприятии присутствовали многочисленные почётные гости: заместитель главы администрации Московского района г. Бреста Алексей Владимирович Шевердин, начальник главного управления идеологической работы МВД Республики Беларусь полковник милиции Эдуард Александрович Ярошук, заместитель начальника Академии МВД Республики Беларусь Валерий Анатольевич Жванский, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Виталий Александрович Тужиков, заместитель военного комиссара Брестской области по идеологической работе Андрей Иосифович Юруть, начальник Брестского городского отдела по ЧС Виталий Григорьевич Кулинич, начальник управления по образованию администрации Московского района г. Бреста Виталий Константинович Щерба и др.





Обращаясь ко всем присутствующим, директор средней школы № 28 г. Бреста Александр Александрович Лазарук отметил, что в этот день главные слова должны быть не на бумаге, а в сердце.

За 15 лет сотрудничества с Академией МВД Республики Беларусь многие выпускники 28-ой школы стали курсантами данного учебного заведения, студентами юридических и силовых вузов, а также действующими сотрудниками подразделений МВД Республики Беларусь. И в этот торжественный день они, пусть и не в полном количестве, вышли на сцену Дворца культуры профсоюзов.





Кадетам 28-ой и их педагогам есть чем гордиться. Учащиеся кадетских классов школы – неоднократные победители районных и городских строевых смотров, соревнований по стрельбе, многоборья «Защитник Отечества» и милицейской эстафеты «Спецназ», триумфаторы республиканских творческих конкурсов и предметных олимпиад. Ежегодно 9 мая кадеты 28-ой школы, узнаваемые по своей синей форме, возлагают венки к пилонам городов-героев в Брестской крепости. Также учащиеся успешно представляют школу и город на почётной Вахте Памяти и патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». Кадеты средней школы № 28 г. Бреста – настоящие патриоты родного города! И неспроста их девиз: «Доблесть, знания, талант – родному Бресту!».





Обращаясь к учащимся-пятиклассникам, которым в этот день предстояло произнести торжественную клятву и стать полноправными кадетами, начальник главного управления идеологической работы МВД Республики Беларусь полковник милиции Эдуард Александрович Ярошук подчеркнул, что быть кадетом – это не только почётно, но и очень ответственно, а потому в кадетские ряды вступают лишь те, кто готов впоследствии быть настоящим гражданином и патриотом. А полковник милиции в отставке Валерий Георгиевич Страмбурский призвал подрастающее поколение всегда стремиться к поставленным целям и достигать их.





В этот день на сцене Дворца культуры профсоюзов прозвучала клятва кадетов и кадетский марш, учащиеся школы подарили зрителям вокальные номера, трогательный вальс. Также на сцену поднялись правовые школьные династии, ведь среди родителей юных кадетов – заместитель начальника управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Александр Петрович Грицко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Михайловна Сахарчук, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Викторовна Милюкова и др.

Непременной составляющей праздника были подарки и, конечно, награды: грамоты, памятные медали и благодарности были вручены директору средней школы № 28 г. Бреста Александру Александровичу Лазаруку, его заместителям Елене Людвиговне Гордей и Олесе Алексеевне Цегельник, педагогам школы Эдуарду Васильевичу Лункину, Марине Васильевне Вальчук, Ольге Владимировне Зданович, Елене Вячеславовне Коваленко и Светлане Лаврентьевне Гладыш.