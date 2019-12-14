ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хоккеисты выиграли турнир в Венгрии

14.12.2019 23:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею одержала победу на турнире в Венгрии, победив в финале Францию со счетом 3:2.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ключевым фактором стала уверенная игра белорусов в большинстве, в частности, два гола Андрея Костицына. Еще одну шайбу на свой счет записал Артем Демков.

Французы привезли в Венгрию резервный состав, но все равно предстали крепкой командой, уверенно выиграв групповой этап.

Что касается нашей сборной, то в первом раунде мы победили Украину (4:1) и Южную Корею (6:5 ОТ).

Беларусь: Осипков (И. Брикун); Стасенко (К) — Бэйлен, А. Костицын (А) — Дрозд — Платт; Хенкель — Шинкевич (А), Д. Буйницкий — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Готовец, Кислый — Китаров — Когалев; Евенко — Боголейша, С. Малявко — Боярчук — Демков.

Отметим, что сборная Беларуси выиграла оба турнира после назначения Михаила Захарова главным тренером, ранее победив на соревнованиях в Латвии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею одержала победу на турнире в Венгрии, победив в финале Францию со счетом 3:2.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика