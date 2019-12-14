ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков

14.12.2019 23:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Страница хоккея в Беларуси».


Фото: Goals.by

Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ.

В составе сборной Беларуси выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.

Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. По окончании игровой карьеры тренировал минское «Динамо», челябинский «Трактор», омский «Авангард», череповецкую «Северсталь», солигорский «Шахтер», входил в штаб сборной Беларуси.

Самый известный гол Владимира Цыплакова. Благодаря этой шайбе мы победили Россию

SPORT.TUT.BY выражает соболезнования близким Владимира Викторовича.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Страница хоккея в Беларуси».
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ - про повышение тарифов на ЖКУ с 1 января: проект указа уже подготовили, он на согласовании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика