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Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков
Источник материала: Tut.by
Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает
Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ.
В составе сборной Беларуси выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.
Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. По окончании игровой карьеры тренировал минское «Динамо», челябинский «Трактор», омский «Авангард», череповецкую «Северсталь», солигорский «Шахтер», входил в штаб сборной Беларуси.
SPORT.TUT.BY выражает соболезнования близким Владимира Викторовича.
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Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Страница хоккея в Беларуси».
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