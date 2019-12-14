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Не стало Владимира Цыплакова. Помните его легендарный гол России?
Источник материала: Tut.by
В субботу
На домашний чемпионат россияне привезли один из самых звездных составов в своей истории: Павел Буре, Илья Брызгалов, Андрей Марков, Сергей Гончар, Алексей Житник, Виктор Козлов, Алексей Яшин, Максим Афиногенов, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Виктор Козлов - все они приехали в Питер за золотыми медалями.
Россияне мощно начали чемпионат, но затем забуксовали, а одно из самых знаменитых поражений потерпели от белорусов.
Наша команда победила звездного соперника со счетом 1:0, а победную шайбу забросил Владимир Цыплаков после сольного прохода и передачи Алексея Калюжного.
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В субботу не стало одного из лучших хоккеистов в истории сборной Беларуси - Владимира Цыплакова. Именно он принес нашей команде одну из самых громких побед в ее...
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