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Не стало Владимира Цыплакова. Помните его легендарный гол России?

15.12.2019 00:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу не стало одного из лучших хоккеистов в истории сборной Беларуси — Владимира Цыплакова. Именно он принес нашей команде одну из самых громких побед в ее истории - над Россией на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге.


Фото: delaemvmeste.by

На домашний чемпионат россияне привезли один из самых звездных составов в своей истории: Павел Буре, Илья Брызгалов, Андрей Марков, Сергей Гончар, Алексей Житник, Виктор Козлов, Алексей Яшин, Максим Афиногенов, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Виктор Козлов - все они приехали в Питер за золотыми медалями.

Россияне мощно начали чемпионат, но затем забуксовали, а одно из самых знаменитых поражений потерпели от белорусов.

Наша команда победила звездного соперника со счетом 1:0, а победную шайбу забросил Владимир Цыплаков после сольного прохода и передачи Алексея Калюжного.

 
 
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В субботу не стало одного из лучших хоккеистов в истории сборной Беларуси - Владимира Цыплакова. Именно он принес нашей команде одну из самых громких побед в ее...
 
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