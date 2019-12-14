«Возьмите словарь». Ведущий «Поле чудес» не нашел ошибки в слове «монпасье»

Источник материала: Tut.by

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович отреагировал на орфографическую ошибку в слове «монпансье», которую якобы допустили редакторы шоу. По его словам, название конфет, написанное с одной буквой «н», не будет ошибкой. В разговоре с журналистом он посоветовал взять в руки словарь иностранных слов и «не заниматься ерундой».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В то же время в толковых словарях Ожегова и Ушаковой слово «монпансье» пишется с двумя «н».

В выпуске от 13 декабря Якубович предложил прошедшему в финал участнику угадать название вальса, ноты которого бесплатно получал клиент товарищества «Эйнем» при покупке конфет кондитерской фабрики. Мужчина назвал правильный ответ, но на самом табло высветилось слово «монпасье», без одной «н» в конце. Одержав победу в финале, участник шоу согласился поучаствовать и в суперигре, где его также ждал триумф.