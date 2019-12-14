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МАРТ - про повышение тарифов на ЖКУ с 1 января: проект указа уже подготовили, он на согласовании

14.12.2019 23:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой двушки с тремя проживающими. Уже подготовлен проект соответствующего указа. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Указ подготовлен, он направлен на рассмотрение государственных органов. Увеличение будет не больше, чем на 5 долларов в эквиваленте, — уточнил Владимир Колтович.

По его словам, сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту. 

Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ разделили на 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

Сколько белорусы возмещают за комуналку?

В Беларуси население в 2018 году возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство, сообщали ранее в МАРТ. Для сравнения: в 2017 году население возмещало 69,7% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное доплачивало государство. Годом ранее этот показатель составлял 60,7%.

В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.

Напомним, в Беларуси в 2018 году утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики, а также разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Власти планируют, что в этом году получится выйти на 100-процентный уровень возмещения населением за потребленную электроэнергию. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения населением за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.

О том, что в Беларуси нужно повышать тарифы на отопление для населения, считают и в МВФ.

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С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой...
 
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