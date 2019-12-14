|
МАРТ - про повышение тарифов на ЖКУ с 1 января: проект указа уже подготовили, он на согласовании
Источник материала: Tut.by
С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой двушки с тремя проживающими. Уже подготовлен проект соответствующего указа. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
— Указ подготовлен, он направлен на рассмотрение государственных органов. Увеличение будет не больше, чем на 5 долларов в эквиваленте, — уточнил Владимир Колтович.
По его словам, сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту.
Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ
Сколько белорусы возмещают за комуналку?
В Беларуси население в 2018 году
В 2019 году белорусы, по расчетам властей,
Напомним, в Беларуси в 2018 году
Власти планируют, что в этом году получится выйти на 100-процентный уровень возмещения населением за потребленную электроэнергию. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения населением за газоснабжение и отопление —
О том, что в Беларуси нужно повышать тарифы на отопление для населения,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)