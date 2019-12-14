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Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

14.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

Парад Дедов Морозов стал уже традиционным событием в программе предновогодних мероприятий города.

Дедушки Морозы и Снегурочки съехались со всей области. Компанию им составили сказочные персонажи.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

Еще задолго до начала события на Советской площади начали собираться участники и зрители шествия. Глаза разбегались от обилия красного и синего, тут и там мелькали белые бороды, косы, шапки и кокошники. В этом году организаторы подготовили много сюрпризов. Перед зрителями развернулось настоящее магическое шоу.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

– У меня и моей внучки самая замечательная работа! Дедушка Мороз несет чудо и волшебство, радует и детей, и взрослых. Приятно видеть улыбки, это самая большая награда за добрые дела. А еще очень приятно, что и мне, и внучке всегда много приятного желают! В то время как поздравлять всех должны мы. Декабрь удивительный месяц, он заряжает всех энергией, настраивает на встречу нового года, дарит надежду, – поделился главный Дед Мороз области.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

Вначале всех приветствовал Зимник, который зажигал праздничные огни в городе в начале декабря. Его звучный голос был слышен далеко-далеко, а в руках он держал волшебный посох, который передал Деду Морозу и Снегурочке – главным новогодним персонажам. Те, в свою очередь, при помощи посоха наделили магической силой символ грядущего года – Крыску. Зачем? Чтобы она зажгла вместе с гродненцами и гостями города новогоднюю елку. Кстати, чтобы магия точно попала в цель, Крыску доставили к самой верхушке елки на подъемнике.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

После волшебной церемонии шумная и яркая компания двинулась в путь. Во главе колонны ехали автомобили в костюмах. Да, даже обычное авто может стать сказочным, если подобрать ему правильный «наряд». В этот году главный Дед Мороз со Снегурочкой ехали на ретро-кабриолете. На радость зрителями маршрут шествия в этот раз продлили. После того, как новогодняя река проплыла по улице Советской, ее магические воды хлынули на улицу Дзержинского, где Деды Морозы устроили танцевальный флешмоб. Учитывая, что в этом году парад назвали «Мороз зажигает», огня действительно хватило. Если бы не магия, снежные персонажи точно бы растаяли!

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

Анна и Александр Жаворонки пришли с детьми Пашей и Яной. На шествие попали впервые по рекомендации друзей.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

– Загорелись идеей прийти, показать детям, как зажгутся огни на елке. Отсутствие снега, конечно, крадет новогоднее настроение, но после шествия оно прибавилось, – отметили супруги.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

Валерий и Наталья Сидоренко пришли на праздник, чтобы подарить сказку дочери Полине.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

– Приходим не в первый раз и всегда ждем шествия Дедушек Морозов. Никакая погода нас не пугает. Тепло одеваемся и идем ловить чудеса и новогоднее настроение! Дочери очень нравится, да и нам тоже, – поделились супруги.

Рады были шествию не только зрители, но и участники, идущие в колонне. Они улыбались, радостно приветствовали горожан и, конечно, фотографировались со всеми желающими. Ольга Головач и Виталий Лойша участвуют в параде не первый год.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

– Мы всегда с радостью присоединяемся к шествию. Это сказочно, красиво и дарит радость детям. Да, погода сегодня не новогодняя, но для чудес плохой погоды нет. Поэтому желаем всем верить в волшебство, загадывать желания и больше улыбаться, – рассказали Ольга и Виталий.

Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)
Костюмированные авто, Дед Мороз на кабриолете и масштабный флешмоб. В Гродно прошло театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (+видео)

После зажигательных танцев сказочная компания двинулась на площадь Ленина, где праздничную программу продолжили артисты Гродненского городского центра культуры и школы танцев DancestudioIMPULSE.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: Яна ХВЕДЧИНА, видео Вадима ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/
 
 
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Парад Дедов Морозов стал уже традиционным событием в программе предновогодних мероприятий города. Дедушки Морозы и Снегурочки съехались со всей области. Компанию...
 
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