В Беларуси снова подорожает бензин

onliner.by со ссылкой на концерн «Белнефтехим». «С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», — сообщаетсо ссылкой на концерн «Белнефтехим».





Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,62 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,72 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,94 руб., ДТ — 1,72 руб.





Напомним, что в последний раз топливо дорожало всего неделю назад — 8 декабря.





— А почему на копеечку? Что это за странная тактика? — уточнили журналисты в октябре нынешнего года у заместителя председателя «Белнефтехима» Андрея Бунакова.









— Для нас это не странная тактика, а продуманная стратегия для того, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов. Тем более в условиях модернизации, которая сегодня там проводится.





Напомним, в начале ноября премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что на сегодняшний день каких-то предпосылок повышать цены на топливо нет. При этом он уточнил: «Если произойдут какие-то скачки, возможно, плавное повышение продолжится».