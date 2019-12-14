Названо лучшее растение для борьбы с усталостью

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Также растение снижает риск развития рака, сердечных заболеваний и гипертонии.

В ходе исследования американским ученым удалось узнать, что хроническую усталость можно побороть с помощью женьшеня, сообщает PubMed.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцев разделили на две группы, одна из которых в течение двух месяцев получала 2000 мг женьшеня в день, другая же употребляла плацебо. Результаты показали, что у первой группы значительно снизились окислительный стресс и чувство физической и умственной усталости.

К слову, женьшень веками использовался в традиционной китайской медицине. Наиболее популярен американский и азиатский женьшень. Растение помогает сражаться с усталостью, повышает физическую активность, уменьшает последствия окислительных процессов в организме.

Корень женьшеня можно употреблять как в сыром, так и в обработанном виде, добавлять его в еду или чай. Также растение снижает риск развития рака, сердечных заболеваний и гипертонии.