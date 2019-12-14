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На МКАД бесправник на Fiat наскочил на отбойник и убежал: пострадал пассажир

15.12.2019 00:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД Fiat наехал на разделительное ограждение, пострадал пассажир легковушки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла 14 декабря, около 18.20. Установлено, что 36-летний водитель Fiat ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников. В районе 31-го километра он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

В результате ДТП пострадал пассажир Fiat. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками ГАИ и направлен на медосвидетельствование.


Как сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова, водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами.

 
 
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