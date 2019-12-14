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Звезды сборной Беларуси по хоккею, которых уже нет с нами

15.12.2019 02:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 декабря не стало легендарного форварда сборной Беларуси Владимира Цыплакова. Бывший хоккеист скончался на 51-м году жизни. К сожалению, он не первый игрок белорусской национальной команды, ушедший слишком рано. SPORT.TUT.BY вспоминает хоккеистов сборной, которых уже нет с нами.


Фото с сайта delaemvmeste.by

Владимир Цыплаков (1969−2019)

Цыплаков родился в российском городе Инта, но еще в 18 лет перешел в минское «Динамо», откуда и попал в молодежную сборную СССР. После распада Союза принял решение играть за Беларусь, защищая цвета нашей команды с 1998 по 2005 годы.

Владимир Цыплаков до сих пор остается одним из лучших белорусских бомбардиров в НХЛ. В «Лос-Анджелесе» его настолько ценили, что даже ставили в одну тройку с Уэйном Гретцки. Всего в НХЛ Цыплаков провел 349 игр, в которых набрал 173 (70+103) очка.

В составе сборной Беларуси играл на Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити, а также стал автором победного гола в ворота сборной России на чемпионате мира-2000.

В 2005 году был капитаном сборной Беларуси на ЧМ, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.

В качестве тренера работал с минским «Динамо», солигорским «Шахтером», омским «Авангардом», череповецкой «Северсталью», челябинским «Трактором».

Владимир Цыплаков умер 14 декабря 2019 года в возрасте 50 лет. Причины его смерти пока не называются.

Руслан Салей (1974−2011)


Reuters

Руслан Салей — лучший белорусский защитник в истории. Он был задрафтован только в 21 год, но сразу под девятым номером. В течение 10 лет Руслан был незаменимым игроком обороны «Анахайма». С ним в составе не знавшие больших высот «Могучие утки» дошли до финала Кубка Стэнли, где рубились со звездным «Нью-Джерси Девилс». Белорусы смотрели матчи серии до глубокой ночи и до сих пор хорошо помнят главных звезд того «Анахайма»: Жигер, Кария, Сикора, Озолиньш, Чистов, Вишневский, Руччин.

Обидно, что свой единственный титул «Могучие утки» завоевали на следующий год после перехода Салея во «Флориду».

В составе сборной Беларуси он играл на всех трех Олимпиадах, в Ванкувере-2010 был капитаном команды.

В 2011 году Руслан решает переехать поближе к Беларуси, заключив контракт с ярославским «Локомотивом». «Железнодорожники» тогда собрали очень сильный состав, которому пророчили чемпионский титул, но седьмого сентября случилась трагедия: взлетавший в Минск самолет с командой на борту упал вскоре после взлета. Погибли все хоккеисты, которые находились, в том числе и Руслан Салей.

Александр Шумидуб (1964−2019)


Фото: ont.by

Александр Шумидуб был основным вратарем сборной Беларуси в середине 90-х, когда она прокладывала себе путь в элитный дивизион мирового хоккея. В 1998 году сыграл два матча на Олимпиаде в Нагано.

Шумидуб почти всю карьеру провел в минском «Динамо». В 1993-м он на два года уехал в Польшу, а затем еще три сезона провел в новополоцком «Полимире».

После завершения карьеры был одним из лучших тренеров по вратарям в Беларуси. Опыт Александра Шумидуба больше всего ценился в «Гомеле», где он проработал более 12 лет. Несколько раз входил в тренерский штаб сборной Беларуси.

В начале июля этого года на одной из тренировок Александру Николаевичу стало плохо. Он впал в кому и умер 13 июля.

Виктор Карачун (1968−2004)


Виктор Карачун — справа. Reuters

Один из самых ярких белорусских форвардов второй половины 90-х славился не только завидной результативностью и диспетчерскими качествами, но и готовностью постоять за себя и партнеров. Однажды за сезон в Германии он набрал 70 очков и 129 минут штрафа. Незаменимым Виктор Карачун был и в сборной Беларуси, сыграв на шести чемпионатах мира подряд и Олимпиаде в Нагано.

В сезоне-2003/2004 во второй немецкой лиги он вновь был одним из лидеров «Хайлброннера», забросив 21 шайбу, но следующий чемпионат команда начала без него. Летом начала прогрессировать болезнь, с которой Виктор Карачун боролся последние годы. 11 августа, за день до своего 36-летия, хоккеист умер от рака.

К слову, его сын, Александр Карачун, сейчас входит в десятку лучших снайперов второй немецкой лиги.

Алексей Савин (1986−2007)

Воспитанник челябинского хоккея переехал в Беларусь еще в юном возрасте, заинтересовав минскую «Юность». И так впечатлил Михаила Захарова, что тот еще в 18-летнем возрасте вызвал его в сборную Беларуси на олимпийскую квалификацию в Риге.

В течение пары сезонов Савин играл сразу на двух чемпионатах: молодежном и взрослом. Форвард нравился и Глену Хэнлону.

Практически весь сезон-2006/2007 нападающий пропустил из-за травмы, но вернулся к плей-офф и помог «Юности» выиграть бронзовые медали, забросив пять шайб в девяти играх.

В отпуск Алексей отправился в родной Челябинск, где и случилась трагедия. 18 июня он погиб в ДТП: катающегося на велосипеде хоккеиста не заметил автомобилист.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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