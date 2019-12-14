Законопроект о донорстве крови могут внести в парламент в 2020 году - Макарина-Кибак

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Законопроект о донорстве крови могут внести на рассмотрение в парламент в 2020 году. Об этом председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак сообщила в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.





"Готовим ко второму чтению закон о лекарственных средствах. Скоро поступит в Палату представителей закон "О здравоохранении". Рабочая группа над ним трудится уже около года. Кроме того, есть наша депутатская инициатива. Давно работаем над законопроектом о донорстве крови, дорабатываем его и надеемся, что, возможно, в 2020 году сможем внести его в Палату представителей", - отметила Людмила Макарина-Кибак.

Депутат обратила внимание, что в Беларуси повышение качества доступности медицинской помощи является приоритетом государственной политики. В республике реализуется большая программа по оснащению учреждений здравоохранения современным диагностическим оборудованием, а также для выполнения высокотехнологичных вмешательств. "Но не только от медиков зависит качество жизни и увеличение ее продолжительности. Человек должен понимать, что многое находится в его собственных руках. Далее, конечно, подключаются врачи - профилактические осмотры, лечение заболеваний - у нас высокий уровень здравоохранения".

Парламентарий уверена, что в белорусском здравоохранении созданы хорошие условия для реализации молодых специалистов. "Молодые люди считают, что у них должна быть возможность совершенствоваться. Они хотят повышать свой профессиональный уровень, - сказала она. - В здравоохранении очень важен вопрос наставничества. На первых порах молодому человеку трудно, и тут, конечно, подключаются старшие коллеги. Практики молодежи хватает. Самое главное, чтобы хватало желания учиться. Хирургия, терапия, другая специальность - это тяжелый труд, образование через всю жизнь".