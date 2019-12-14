Между нами, девочками. Как из обычной воды сделать модный и полезный детокс-напиток?

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Немецкий врач-кардиолог Дитрих Гренемейер заявил, что питье воды с лимоном служит профилактикой сердечного приступа. Портал MedikForum.ru решил выяснить, как может влиять на здоровье употребление другого варианта напитка – воды с огурцом.





Многие знают, что для в течение дня полезно пить воду, но иногда простая вода кажется слишком бедной и скучной по своему вкусу, а потому нежеланной. Добавление огурца придает воде дополнительный вкус и может побуждать пить больше.

Существуют разные сочетания продуктов, которые полезно добавлять в воду, получая так называемые детокс-напитки. Это