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Сотрудники Кореличского РОВД проверили аптеки и ФАПы во время операции «Допинг»

15.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 18 по 22 ноября 2019 года на территории Кореличского района проведен второй этап специальной программы «Допинг», основной целью которой является предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с поступлением в незаконный оборот лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические и психотропные вещества, изъятие наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, изготовленных из лекарственных препаратов кустарно или в подпольных лабораториях.

Сотрудники Кореличского РОВД проверили аптеки и ФАПы во время операции «Допинг»

Кроме того, комплексное мероприятие направлено на профилактику хищений наркотических средств и психотропных веществ, контроль за соблюдением правил учета и отпуска препаратов, а также подделки рецептов и иных документов работниками аптек, медучреждений и ветеринарных предприятий.

В рамках СП «Допинг» сотрудниками ОУР Кореличского РОВД совместно с другими службами и подразделениями райотдела, а также сотрудниками Кореличского отделения Департамента охраны были проведены тщательные проверки объектов, осуществляющих легальный оборот наркотиков. На момент проверки их техническая укрепленность находилась на должном уровне. В процессе проверки документации, регламентирующей деятельность объектов, использующих в своей деятельности наркотические и психотропные лекарственные препараты (Кореличской ЦРБ и Кореличской ЦРА № 65), фактов хищений и других злоупотреблений, связанных с медицинскими препаратами, в состав которых входят наркотические и психотропные вещества, не выявлено.

Вместе с тем выявлен ряд недостатков в хранении лекарственных наркотических средств и психотропных веществ. Для устранения недостатков и недопущения фактов хищения наркотических средств и психотропных веществ направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

С целью выявления фактов использования поддельных рецептов и других документов на приобретение, получение и списание наркотических и психотропных лекарственных средств проведена проверка Центральной районной аптеки № 65 г.п. Кореличи. Также осуществлены выборочные проверки аптек и ФАПов Кореличского района. Фактов незаконного получения, хранения и использования наркотических и психотропных медицинских препаратов не выявлено.

Помимо этого, проводился мониторинг объектов, где ранее хранились аптечки «АИ-2», в составе которых присутствовало психотропное вещество «тарен», и других объектов, где может храниться данное вещество. Фактов хранения вышеуказанного вещества не установлено.

В ходе СП «Допинг» проводилась отработка лиц, ранее судимых за преступления по линии легального и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. С лицами, ответственными за хранение наркотических средств и психотропных веществ, проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений законодательства, регламентирующего учет, хранение, распространение и использование медицинских препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Александр РУСАК,
оперуполномоченный ОУР Кореличского РОВД

 
 
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С 18 по 22 ноября 2019 года на территории Кореличского района проведен второй этап специальной программы «Допинг», основной целью которой
 
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