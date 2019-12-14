 Рассказываем об отдыхе в Тунисе: что за страна, как там море и какой отель лучше

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда компания «ИНТЕРСИТИ » предложила принять участие в пресс-туре в Тунис и рассказать потом об этой стране брестчанам, мы ни минуты не сомневались: едем! Открывать новые горизонты и знакомиться с новой страной всегда интересно.





Что мы знаем о Северной Африке? Среднестатистический беларус сразу вспомнит Египет, где, как правило, относительно недорого можно отдохнуть всей семьёй. Возможно, те, кто следит за политической ситуацией в мире, назовут Ливию и Алжир. Самые заядлые путешественники скажут: «Марокко». Однако сегодня мы хотели бы поближе познакомить вас с маленьким государством на крайнем севере Африки – с Тунисом. С севера и востока оно омывается Средиземным морем, имеет площадь 163 610 км² и население около 11,5 млн. человек, у этой страны богатая многовековая история и завораживающая естественной красотой природа.

Как добраться

Вылет у нас был из Минска, но вообще-то отправиться на отдых в Тунис можно и из Бреста. Желательно не медлить, планируя свой отдых, так как самые недорогие и интересные варианты есть именно сейчас, при раннем бронировании .





Добирались до минского аэропорта мы на автомобиле (4 часа) – сейчас там хватает стоянок, на бесплатной были места, машину просто оставили и ничего с ней не случилось за это время.





Летели самолётами «Белавиа» – в сторону Туниса три с половиной часа, обратно уложились в три. Просто самолёт домой был меньше и ещё летел он быстрее и выше.





В пути туда и обратно нас кормили. Предложили на выбор картофель с курицей или вермишель с говядиной + булочка со льном и плавленым сыром, на десерт зефир в шоколаде, чай, кофе, сок – невероятно вкусно, да ещё с «васильковой» тематикой от авиакомпании.





По прилёту в аэропорте Туниса нужно заполнить иммиграционную карточку, которую выдают после приземления. Печатными буквами вписываются в соответствующий бланк данные паспорта (образцы есть в интернете), но, как нам показалось, никто эти карточки не изучает и не вникает, что в них написано – чистая формальность. Однако карточка заполняется в двух частях на каждого человека, при этом первую часть забирают на паспортном контроле по прилёту, а вторую часть, когда вы будете вылетать обратно в Беларусь. Платить за въезд (виза) ничего не пришлось. А о туристическом сборе нам рассказали в отеле. Там же его и оплачивают и только наличными – оплату туристического сбора банковской картой не примут.





После всех формальностей вас встречает представитель принимающей стороны, туристов рассаживают в автобусы и развозят по отелям.

Финансы и курсы

Обмен денег в Тунисе для туриста упрощён, как ни в какой другой стране. В каждом отеле это можно сделать прямо на ресепшене. На данный момент доллар у вас купят примерно по 2,8 динара (это местная валюта). Обратный обмен тоже возможен, но только по предъявлению чека, который вам выдадут при обмене. Остаток денег можно поменять уже в аэропорте, главное – иметь этот чек из отеля, причём любой и на любое имя. Чеки выдают всегда и без напоминания. Обменники вне отелей есть в банках, курс там может незначительно отличаться от того, что в отелях. В целом, искать что-то лучшее нет смысла, можно менять у себя и частями, по необходимости.





Торговцы на рынках по идее не имеют права принимать у вас валюту, но, как и в любой стране, готовы пойти на риск, лишь бы что-то продать.





Покупки пластиковой картой тоже возможны – только учтите, что при этом вы немного потеряете. Вероятно, курс обмена с белорусскими банками не очень удачный. К примеру, при покупке на сумму 75 белорусских рублей мы потеряли около 6 рублей в сравнении с тем, как если бы обменяли доллары и купили вещи за наличные динары.





Обязательно берите чек, если это возможно – иначе вы приобретаете товар или услугу на свой страх и риск и можете стать жертвой мошенников.

Немного географии

Несмотря на то, что на юго-востоке Тунис граничит с нестабильной и находящейся в состоянии военного конфликта Ливией, а с запада соседствует с небезопасным для туристов Алжиром, сам Тунис – спокойная, открытая и гостеприимная страна. Она вовсе не похожа на другие страны северной Африки, не стоит даже сравнивать. Тунис ­– это Тунис. Сразу хочется отметить, что огромное влияние на развитие этого государства оказало колониальное прошлое: с 1881 до 1956 года Тунис находился под Французским протекторатом, вследствие чего, несмотря на приобретённую независимость, здесь два официальных языка – арабский (его тунисская интерпретация) и французский.





Туристам эта страна будет интересна и своей природой, т.к. 1/3 её территории занимают восточные отроги Атласских гор, а остальное – это Сахара, точнее хаммада (саванная часть), оазисы и эрги (пески); и своей историей. Все мы со школы помним историю о Карфагене, но вряд ли знаем, что теперь на его месте располагается столица Туниса.





Известный арабский учёный, экономист и философ Ибн Хальду́н сравнивал Тунис с ящерицей, которая тянется из Сахары к Средиземному морю, чтобы попить воды. «Голова ящерицы» – северо-западные территории – это аграрный сектор, здесь большая часть населения занята сельским хозяйством. «Тело ящерицы» – сахель – территория между плодородными землями севера и песчаными просторами юга – сосредоточение текстильной промышленности и оливковых плантаций. «Хвост ящерицы» – юг, место проживания берберов (коренного населения) – пески и оазисы – здесь занимаются животноводством, выращиванием фиников и … контрабандой.







Самый распространённый миф, что Тунис живёт за счёт туризма. Это не так.

65% ВВП страны приходится на аграрный сектор, на втором месте текстильная промышленность и только на третьем – туризм. Однако это не значит, что туризму в Тунисе уделяется мало внимания, напротив, сейчас на государственном уровне проводится политика продвижения Туниса, как станы, привлекательной для туристов (путешествий). Для этого производится реновация отелей, развитие туристической инфраструктуры, мероприятия по обеспечению безопасности отдыхающих.





А отдыхать в Тунисе можно практически круглый год. Всё зависит от того, какой вид отдыха вы предпочитаете – пляжный, экскурсионный или оздоровительный. Например, туристический сезон по Сахаре начинается именно тогда, когда заканчивается пляжный сезон на побережье (октябрь-май). Такие зимние активные экскурсионные туры популярны у китайцев, французов и у самих тунисцев. Круглый год приезжают европейцы в Тунис за талассотерапией, и зимой также, ведь в это время туристов меньше, а цены на всё ниже.

Чуть-чуть истории

Тунис – интересное место для любителей древней истории. Здесь встречаются и соединяются совершенно разные культуры. Древнейшее население Туниса – берберы – были известны египтянам и грекам как ливийцы, а римлянам как нумидийцы.





В 814 году до н. э. колонистами из финикийского города Тира на территории современного Туниса был основан город Карфаген. Согласно легенде об основании города, финикийская царица договорилась с местным племенем купить столько земли, сколько покроет бычья шкура. Она разрезала шкуру на узкие ремни и, сделав из них круг, завладела большим холмом, на котором и была построена крепость. В переводе с финикийского Qart-ḥada(št) - «Новый город».

Вскоре, благодаря выгодному географическому положению, Карфаген переподчиняет себе бывшие финикийские колонии, и к III веку до н. э. он становится крупнейшим государством на западе Средиземного моря, в состав которого входят Южная Испания, побережье Северной Африки, большая часть Сицилии и Сардинии, Корсика. В 146 году до н. э. Карфаген потерял свои завоевания и был разрушен римлянами, а его территория превращена в римскую провинцию Африка. В 429 году контроль над провинцией захватило германское племя вандалов, основавших королевство вандалов и аланов со столицей в Карфагене.





В 534 году земли Северной Африки были завоёваны императором Византии и более столетия находились под властью Византийской империи.

В 670 году арабская армия вторглась на земли современного Туниса. Арабы основали город Кайруан и стали подчинять себе отдельные поселения христиан и берберов.

В 698 году византийский Карфаген был взят и разрушен, а на его месте возведён арабский Ту́нис.





С 1574 г. Тунис находился под властью Османской империи, а с 1704 г. стал относительно независимым вассальным государством. И несмотря на то, что с 1881 года Тунис находился под протекторатом Франции, династия Хусайнидов правила Тунисом вплоть до 1957 года.

В 1956 году Тунис стал независимым монархическим государством, а 25 июля 1957 года национальное собрание упразднило монархию и провозгласило Тунис Республикой, во главе которой стал Хабиб Бургиба.

О разном, но важном… следует знать!

Не стоит забывать, что Тунис – это Тунис. Неширокие улицы, типичные домики в арабском и андалузском стилях. Здесь, на перекрёстке культур, произошло смешение берберской, арабской и французской культур, в результате сформировалась магрибская культура. И своеобразность этой культуры прослеживается в укладе жизни, в традициях, в манере поведения местных жителей.





Прогуливаясь по улицам, вы будете удивлены большому количеству кафе, в которых с утра до вечера сидят в основном одни мужчины и внимательно наблюдают за происходящим, будто телевизор смотрят.