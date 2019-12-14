Хоккейная команда Александра Лукашенко обыграла гродненцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла гродненцев в матче любительского турнира. Это уже третья победа сборной в XIII Республиканских играх, сообщает «МИР 24».

С первых минут участники показали быстрый хоккей со сложными комбинациями. Опасные моменты шли один за другим. Итоговые цифры на табло – 11:2. На счету Александра Лукашенко четыре ассистентских балла . Его сын Николай отличился заброшенной шайбой.

«Все отрабатывают, все друг за другом. Спасибо за хороший прием, мы такого не ожидали. Полные трибуны», – сказал хоккеист.

«Это самая уютная арена в республиканском чемпионате, всегда много людей приходит поболеть, посмотреть на президента. И лишний раз глава государства показывает на своем примере, что нужно всегда заниматься спортом», – отметил спортсмен.

Через неделю в четвертом туре соревнований хоккейная команда президента встретится со сборной Минской области.