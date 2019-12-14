«Белорусы у нас теперь только рыбу и покупают». За чем белорусы едут в шоп-туры в Смоленск

Источник материала: Tut.by

Предновогодняя суета — это всегда покупки: подарков, продуктов, украшений к празднику. Трат много, и каждый старается сэкономить. За этой самой экономией еще несколько лет назад многие жители Могилева и восточных районов области ездил в шоп-туры в Россию. Мы съездили в Смоленск и посмотрели, где и что покупают белорусы. Спойлер: все неоднозначно.





Прежняя популярность закупов в России понятна: открытая граница и безвизовый режим, плюс близость к крупным городам. До Смоленска из Могилева, например, — 300 км или примерно три часа на маршрутке. Сейчас билет в одну сторону стоит 15 рублей, обратно — чуть дороже. Но давайте по порядку.

Маршрутка из Могилева в Смоленск и обратно ходит ежедневно: в 8 утра — отправление из белорусского облцентра. Паспорт обязателен, и его наличие водитель проверяет у каждого пассажира еще в Могилеве — «чтобы не было сюрпризов на границе».

Места забронированы все, причем несколько пассажиров забираем в Белыничах. Но в Смоленск едут не все: кто-то выходит в Орше. Более того, не все едут за покупками: кто-то — по работе, пара человек едут домой.





В Смоленске пассажиров высаживают традиционно около торгового центра «Галактика». На шопинг — 4 часа с небольшим, потому что до места отправления, автостанции примерно в двух километрах от «Галактики», нужно еще потом дойти и заранее купить билет — за 500 российских рублей. По курсу это примерно 17,2 рубля.

В 11 утра в «Галактике» немноголюдно. Сразу у входа можно выбрать искусственную ель — розовую, белую, зеленую, «Таежную», «Голубую» или самую дорогую «Рублевскую». Елки немаленькие, от полутора метров. И цены колются. Самая низкая и дешевая — розовая, от 113,4 до 180 рублей (тут и далее указаны цены в белорусских рублях. — TUT.BY) в зависимости от высоты. Остальные — от 1,8 метра за 306,96 — 583,89 рублей в зависимости от вида. Дерево высотой 2,5 метра обойдется в 423,7 — 817,4 рублей. Но кто такую повезет из России в Беларусь в маршрутке?





В соседнем гипермаркете «Планета», где продают обувь и одежду преимущественно китайского производства и где пахнет соответствующе, мы нашли новогодние искусственные елки поскромнее — и по цене, и по виду. 120-сантиметровая сосенка — 22,99 рубля, более приличная елка такой же высоты — 45,68 рублей. Выбор мишуры небольшой, но она дешевая — 1,53 рубля за одноцветную пушистую 2-метровую.





Белорусов, кстати, найти в Смоленске среди покупателей довольно просто — по фразам «а у нас это стоит…» или «на наши это будет…».

— «Отбить» проезд на разнице белорусских и российских цен еще нужно постараться, — говорит Евгения. Она из Орши и приехала с мужем в Смоленск на своей машине. — Еще года три назад мы гораздо чаще приезжали в Смоленск. Закупались по полной: мука, макароны, подсолнечное масло, алкоголь, рыба, курица. Брали себе и знакомым перепродавали. А сейчас цены почти одинаковы, да и позволить мы себе можем гораздо меньше — зарплаты никакие. Приехали только потому, что муж нашел тут какие-то запчасти для машины дешевле. Он пошел на рынок, а я просто гуляю, его жду.

Евгения замечает, что в «Галактике» есть те же сетевики, что и в Беларуси: «Спортмастер», Gloria Jeans, O’stin, Megatop, Acoola, Concept Club, house, Modis и пр. Правда, ассортимент в них гораздо больше, но цены примерно те же.





— И что, вы кроме автозапчастей ничего не купите?

— Рыбу, наверное, и икру к новогоднему столу. Но нужно цены посмотреть.

Мы тоже пошли смотреть цены на рыбу. Смоляне послали нас за ней на «рыбный рынок» — так они называют оптовую базу «Порт», при которой есть одноименный магазин.

— Так белорусы у нас теперь только рыбу и покупают. И только там, — сказала пожилая местная жительница. — Я и сама там регулярно бываю.





Ассортимент рыбы и морепродуктов, конечно, с белорусскими магазинами не сравнить. Только креветок — 12 видов, из России и Китая, от обычной мелкой неочищенной по 17 рублей за килограмм до «медвежьей» за 47,38 рубля.

Тут можно купить экзотичные для Могилева каракатицы из Вьетнама за 17,35 рублей, конечности краба стригуна за 65,4 рубля, гребешки в раковинах за 9,68 рубля, крупные очищенные — 50 рублей. Филе тунца продают по 27,69 рублей за килограмм. Для сравнения, филе пангасиуса стоит 8 рублей за кило.





Икры много — красной и черной, в стеклянных и железных банках, в пластиковых контейнерах. Даже замороженная есть — лососевая кеты по 19,35 рубля за 140-граммовую железную банку. 230-граммовая стеклянная банка красной икры горбуши будет стоить 31,86, нерки — 32,7 рубля.

Много икры, фасованной в пластиковые контейнеры. Стоимость — 106,7 — 111,7 рубля за килограмм в зависимости от вида рыбы. И это правда дешево. Например, в рыбном отделе Заднепровского рынка в Смоленске она будет стоить 150 — 166,8 рублей.

— Ну и цены! Да у нас в «Евроопте» дешевле! — сразу вычисляем среди покупателей белоруса.





Виталий в Смоленске по работе. С коллегой они решили по пути зайти прицениться именно к икре. И они разочарованы, потому что «раньше все было дешевле».

Заходим в еще один магазин поблизости — «Океан». Он продовольственный, с большим рыбным отделом. Тут практически тот же ассортимент, и цены одинаковые. Замороженные тушки потрошеной семги без головы — 23,69 — 25,36 рублей за кило в зависимости от размера рыбы и страны вылова: Россия, Чили, Турция. Потрошеная мороженая форель без головы — 19,85 — 24,19 рублей. Из новенького — лангусты за 29,69 — 30 рублей.

Самая дешевая соленая форель в вакуумной упаковке — от белорусского производителя «Санта Бремор»: 10,34 рублей за 200 граммов. Такая же от российского «Русского моря» стоит 10,51 рублей. В Беларуси тот же «Санта Бремор» дешевле рубля на два.









Зато в смоленском «Океане» можно найти дешевый и сердитый вариант черной икры. 120-граммовая железная банка черной крашеной икры палтуса стоит 6 рублей. И красная икра горбуши в пластике тут дешевле, чем у соседнего «Порта», — 95,09 рублей за кило.

Ну, а зернистая черная осетровая икра в «железе» стоит ожидаемо — 1608 рублей за килограмм. Можно купить полкило за 804 рубля или 50 граммов за 80 рублей. Икра стерляди чуть дешевле — 1534 рубля за кило. Кто-то, наверное, ее тут, в Смоленске, покупает.





Рыбу обратно в Беларусь из Смоленска в нашем рейсе никто не вез. Да и в принципе огромных сумок не было. А были 5-литровая бутылка подсолнечного масла, 10-килограммовый пакет муки, немного одежды, косметика, автомагнитола.

— Времена «закупов» прошли, — говорит могилевчанка Галина. Она ездила в Смоленск «по делам», а возвращается с небольшим пакетом. В нем — свитер, джинсы, шапка, спортивные штаны. — Во-первых, цены не сильно отличаются, и чтобы отбить, например, билет на маршрутку — а это 32 рубля, — нужно набить огромную сумку. Во-вторых, чтобы эту самую сумку набить, нужны деньги, а их у нас, белорусов, уже нет. Ту же технику проще брать в рассрочку в наших магазинах. Мой кум в Шкловском районе, кстати, вообще холодильник «Атлант» заказывал в России. Даже с доставкой вышло дешевле.