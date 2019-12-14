Источник материала: Новости Волковыска

Белорусская железная дорога с 15 декабря 2019-го расширяет маршрутную сеть с регионами Российской Федерации и странами Западной Европы, сообщает пресс-служба.

Совместно с Польскими и Чешскими железными дорогами БЖД расширяет маршрутную сеть согласованного пересадочного сообщения между Варшавой и Минском, а также между Прагой, Варшавой, Минском и Москвой.

Так, с 15 декабря назначены новые ежедневные поезда № 126/125 Варшава–Брест и № 726/725 Брест–Минск, которые являются согласованными и пересадочными поездами, а также № 136/137 Прага–Варшава–Брест с возможностью пересадки пассажиров по станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест–Москва и с поезда № 27 Москва–Брест. В составе поездов № 136/137 Прага–Варшава–Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва–Прага.

Поезда № 126/125 и № 136/137 будут обслуживаться вагонами локомотивной тяги.

Так, из Варшавы поезд № 126 Варшава–Брест будет отправляться в 12.51 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10 (по местному времени). Поезд № 726 Брест–Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25.

Из Минска поезд № 725 Минск–Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01, отправляться от станции Брест-Центральный поезд № 125 Брест–Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Заходняя в 22.29 (по местному времени).

Проведение пограничного и таможенного контроля для пассажиров поездов № 125/126 Варшава–Брест предусматривается непосредственно в составе поездов в парке Буг.

Из Праги поезд №136 Прага–Варшава–Брест будет отправляться в 10.23 под № 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.47.

Из Бреста поезд № 137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под № 114.

Поезд Прага–Варшава–Брест будет следовать через станции Острава Главная (Чехия), Тересполь, Варшава Центральная, Катовице (Польша).

Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 136/137 Прага–Варшава–Брест предусмотрен через таможенный зал вокзала станции Брест-Центральный.

Стоимость проезда в сообщении Минск–Варшава составляет 44 бел.рубля, в сообщении Прага–Варшава–Брест – 134 бел. рубля (может изменяться в зависимости от курса евро).

Напомним, что с 8 декабря ежедневно будут ходить поезда международных линий № 842/841 и № 844/843 в сообщении Гомель — Новозыбков — Гомель. Отправление из Гомеля в 9.34 и 16.44 и прибытие в Новозыбков в 11.07 и 18.17 соответственно. Время отправления поездов из Новозыбкова — 11.33 и 19.44 и прибытия в Гомель — 13.06 и 21.19.

Цена проезда составит в будние дни 11 рублей 34 копейки, в выходные и праздничные дни — 13 рублей 43 копейки.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно уточнить на сайте Белорусской железной дороги в разделе "Услуги пассажирам" и в контакт-центре по телефону 105.