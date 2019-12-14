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Минск попал в топ-5 по зарплатам айтишников (с учетом налогов и стоимости жизни)
Источник материала: Tut.by
Habr.com
Как проводились расчеты (исходные данные)
Зарплаты
Зарплаты разработчиков в городах России были взяты из калькулятора зарплат
Для поиска зарплат на glassdoor, dou.ua и dev.by использовался запрос «software developer» (соответствует уровню middle для России), в случае нехватки данных использовался запрос «software engineer».
Для расчета стоимости жизни в городах мира Habr воспользовался индексом стоимости жизни и арендной платы (Cost of Living Plus Rent Index), который считает сервис
Налоги
Налоги городов мира Habr взял из самых разных открытых источников, (к тексту был приложена
В некоторых странах применяется очень дифференцированная налоговая ставка, которая зависит не только от суммы дохода, но и от множества других факторов: наличие семьи, детей, совместная подача декларации, религиозная конфессия и прочее. Поэтому для простоты Habr считал что работник холост, не имеет детей и не принадлежит ни к какой религиозной конфессии.
Подчеркивается, что все зарплаты в России, Украине и Беларуси указываются после выплаты налогов, а в других странах — до выплаты.
Как был выведен уровень зарплат
Зная по каждому городу налоги, а также медианную зарплату и среднюю стоимость жизни относительно Москвы, Habr смог сравнить, сколько товаров и услуг можно купить в каждом городе по сравнению с аналогичными товарами и услугами в Москве. Ресурс назвал это индексом обеспеченности товарами, услугами и съемным жильем, или коротко — индексом обеспеченности.
Если для города этот индекс, например, равен 1,5, значит на ту зарплату, с теми ценами и налогами, которые есть в городе, можно купить товаров в полтора раза больше, чем в Москве.
Топ-10 городов из 45
Полный список городов
«Мы отдаем себе отчет, что получившиеся цифры не раскрывают всей глубины такого обширного понятия как качество жизни, включающего в себя: экологию, медицинское обслуживание, безопасность, транспортную доступность, разнообразие городской среды, многообразие видов деятельности, путешествия и многое многое другое, — пишет Habr. — Тем не менее, мы наглядно и с конкретным цифрами показали, что несмотря на то, что во многих странах зарплаты разработчиков кажутся очень высокими, по сравнению с российскими, мало кто видит, что в этих же странах и налоги, и стоимость жизни гораздо выше отечественных. Что в результате приводит к выравниванию жизненных возможностей, и жить в Москве или Петербурге разработчику сегодня можно богаче и интересней, чем в Париже или Тель-Авиве».
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Habr.com сравнил зарплаты мидлов в Москве с зарплатами мидлов в других городах мира, часто встречающихся в топах лучших городов для разработчиков.
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