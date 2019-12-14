Минск попал в топ-5 по зарплатам айтишников (с учетом налогов и стоимости жизни)

Источник материала: Tut.by

Habr.com сравнил зарплаты мидлов в Москве с зарплатами мидлов в других городах мира, часто встречающихся в топах лучших городов для разработчиков. Получилась таблица из 45 городов, причем Минск попал в топ-5.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как проводились расчеты (исходные данные)

Зарплаты

Зарплаты разработчиков в городах России были взяты из калькулятора зарплат moikrug.ru (данные взяты за 2 полугодие 2019), зарплаты разработчиков из Киева — из калькулятора dou.ua (за июнь-июль 2019 года), зарплаты разработчиков из Минска — из калькулятора dev.by (зарплаты взяты за 2019 год), зарплаты остальных городов — из калькулятора glassdoor.com . На всех этих сервисах пользователи сами указывают свою специализацию, квалификацию, место проживания и те зарплаты, которые они получают в данный момент.

Для поиска зарплат на glassdoor, dou.ua и dev.by использовался запрос «software developer» (соответствует уровню middle для России), в случае нехватки данных использовался запрос «software engineer».

Для расчета стоимости жизни в городах мира Habr воспользовался индексом стоимости жизни и арендной платы (Cost of Living Plus Rent Index), который считает сервис numbeo.com , сравнивая цены на потребительские товары, включающие арендную плату, с аналогичными ценами в Нью-Йорке.

Налоги

Налоги городов мира Habr взял из самых разных открытых источников, (к тексту был приложена ссылка на каталог налогов , который Habr в результате составил, и ее сокращенный табличный вариант ).

В некоторых странах применяется очень дифференцированная налоговая ставка, которая зависит не только от суммы дохода, но и от множества других факторов: наличие семьи, детей, совместная подача декларации, религиозная конфессия и прочее. Поэтому для простоты Habr считал что работник холост, не имеет детей и не принадлежит ни к какой религиозной конфессии.

Подчеркивается, что все зарплаты в России, Украине и Беларуси указываются после выплаты налогов, а в других странах — до выплаты.

Как был выведен уровень зарплат

Зная по каждому городу налоги, а также медианную зарплату и среднюю стоимость жизни относительно Москвы, Habr смог сравнить, сколько товаров и услуг можно купить в каждом городе по сравнению с аналогичными товарами и услугами в Москве. Ресурс назвал это индексом обеспеченности товарами, услугами и съемным жильем, или коротко — индексом обеспеченности.

Если для города этот индекс, например, равен 1,5, значит на ту зарплату, с теми ценами и налогами, которые есть в городе, можно купить товаров в полтора раза больше, чем в Москве.

Топ-10 городов из 45

№ Город Зарплата GROSS (до вычета налогов, тыс. руб.) Налог (подоходный + соцстрах) Зарплата NET (после вычета налогов, тыс. руб.) Индекс стоимости жизни (относит. Москвы) Индекс обеспеченности (относит. Москвы) 1 Ванкувер 452 20,5%+6,72% 356 164,14 167,02 2 Остин 436 25,00% 327 159,16 158,04 3 Сиэтл 536 28,00% 386 200,34 148,18 4 Киев 155 18,00% 127 70,07 139,43 5 Минск 126 13,00% 115 63,65 138,99 6 Монреаль 287 20,5%+6,72% 226 125,70 138,48 7 Берлин 310 25,50% 231 129,70 136,98 8 Чикаго 438 30,00% 307 181,73 129,78 9 Бостон 480 30,00% 336 210,07 123,03 10 Торонто 319 20,5%+6,72% 252 171,56 112,78

Полный список городов смотрите здесь .

«Мы отдаем себе отчет, что получившиеся цифры не раскрывают всей глубины такого обширного понятия как качество жизни, включающего в себя: экологию, медицинское обслуживание, безопасность, транспортную доступность, разнообразие городской среды, многообразие видов деятельности, путешествия и многое многое другое, — пишет Habr. — Тем не менее, мы наглядно и с конкретным цифрами показали, что несмотря на то, что во многих странах зарплаты разработчиков кажутся очень высокими, по сравнению с российскими, мало кто видит, что в этих же странах и налоги, и стоимость жизни гораздо выше отечественных. Что в результате приводит к выравниванию жизненных возможностей, и жить в Москве или Петербурге разработчику сегодня можно богаче и интересней, чем в Париже или Тель-Авиве».