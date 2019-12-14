В последние годы в Кореличском районе снизилось количество уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков

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На территории Кореличского района на протяжении последних лет наблюдается положительная тенденция по снижению количества уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а за последние два года в производстве суда Кореличского района таких дел вообще не было. Это говорит об эффективности тех мер, которые приняты государством для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.





В частности в Гродненской области активно реализуется план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией.

27 октября 2019 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 220-З «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», в соответствии с которым предусмотрено смягчение уголовной ответственности за совершение некоторых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Нижняя граница санкции за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 УК (незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов), снижена с 5 до 3 лет, а преступления, предусмотренного частью 3 данной статьи УК (действия, предусмотренные частью 2 статьи 328 УК, совершенные группой лиц, либодолжностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 329 или 331 УК, либо в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо их сбыт на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, ЛТП, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему), — с 8 до 6 лет.

Татьяна ИВАНОВА,

ведущий специалист cуда Кореличского района