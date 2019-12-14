Источник материала: Новости Волковыска

Власти Беларуси договорилась с КНР на срочный кредит в размере 3,5 млрд юаней, что по нынешнему курсу составляет 501 млн долларов США. Деньги необходимо вернуть в течение 5 лет.

Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко. Соответствующие планы зафиксированы в Указе Президента РБ №455.

«Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000 китайских юаней сроком на пять лет», – говорится в документе.

В указе говорится о том, что деньги пойдут на «погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь и для двусторонней торговли».

Президент поручил Минфину подписать соответствующее соглашение для получения данного кредита. Средства будут зачислены на банковский счет, который Нацбанк откроет в шанхайском филиале Банка развития КНР.

Заём будет привлечен до конца 2019 года, то есть за ближайшие две недели.

На 1 ноября 2019 года внешний государственный долг Беларуси составлял $16,6 млрд, или 26,7% от ВВП страны.

Самые большие долги у нас – перед Россией. Общий долг Беларуси перед Россией достигает 7,6 млрд. долларов.