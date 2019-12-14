А что к чаю? 3 необычных и простых варианта домашней выпечки для наступающего сезона праздников

Источник материала: Tut.by

Новый год и Рождество — это, как ни крути, домашние праздники. Предлагаем оставить вариант «магазинного» торта про запас (или для не самых долгожданных гостей), а себя порадовать чем-то более душевным. Ниже — подборка рецептов выпечки по принципу "от простого (да что, там очень простого) к сложному", выбирайте — и пусть уже «праздник к нам приходит»!

Слойки с яблоком





Ингредиенты: Слоеное тесто — 1 упаковка (450 г);

Яблоки — 4−5 шт.;

Яйцо — 1 шт.;

Лимонный сок — 2 ст. л.;

Сахар, корица по вкусу.

Как готовить?

Слоеное тесто разморозить согласно инструкции на упаковке. Из теста вырезать «яблочки» и выложить на застеленный пергаментом противень. Если тесто слоеное дрожжевое — оставить отдохнуть на 20 минут. Очистить яблоки и нарезать на половинки, если они небольшие и совпадают по размеру с «яблочками» из теста, либо на дольки. В емкости нарезанные яблоки полить лимонным соком и перемешать с сахаром и корицей. Выложить яблоки на тесто. Взбить яйцо и смазать поверхность слоеного теста для образования аппетитной корочки. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать в течение 20 минут до готовности.

Имбирное печенье «Новогодние олени»





Ингредиенты: Мука — 250 г;

Сахар — 100 г;

Масло сливочное — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Какао — 1 ст. л.;

Мед (предварительно растопить и остудить) — 100 г;

Сода 1 ч. л.;

Имбирь молотый — 1 ч. л.;

Корица молотая — 1 ч. л.;

Гвоздика — ¼ ч. л. Для украшения: Темный шоколад — 50 г;

Сухая клюква или вишня.

Как готовить?

В миксере масло взбить с сахаром, затем добавить яйцо и мед, все смешать до однородного состояния. В отдельной емкости соединить муку, соду, какао и специи, перемешать. Порциями добавить все сухие ингредиенты к яичной смеси, продолжая перемешивать все на низких оборотах. Отправить тесто в холодильник на час. Тонко раскатать тесто и вырезать кружки, сделать «нос» из клюквы или вишни. Отправить печенье в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать около 15 минут до готовности. Когда печенье остынет, разогреть шоколад на водяной бане и кондитерским шприцем нарисовать глаза и рога оленям.

Шоколадный кекс «Зима в городе»





Ингредиенты: Мука — 210 г;

Какао — 40 г;

Яйца — 3 шт.;

Мед (жидкий) — 200 г;

Сливочное масло — 80 г;

Оливковое масло — 30 г;

Сухофрукты (те, что вы любите) — 80 г;

Шоколад — 100 г;

Сода — 1 ч. л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Корица — 1 ч. л.;

Имбирь — 1/3 ч. л.;

Гвоздика — ¼ ч. л.

Коньяк для замачивания сухофруктов;

Кокосовая стружка и орехи для украшения.

Как готовить?

Жидкий мед соединить с 40 г сливочного масла, оливковым маслом и сахаром, все вместе прогреть помешивая. Когда смесь станет однородной, выключить и оставить остывать. Сухофрукты залить коньяком и оставить минимум на полчаса. Смешать сухие ингредиенты — муку, какао, соду, разрыхлитель, специи. Жидкую массу с медом взбить с яйцами, затем, продолжая замешивать, порциями добавить сухую смесь, вымоченные в коньяке сухофрукты. Разогреть духовку до 200 градусов, тесто выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекать около 1−1,5 часа. Готовность можно проверить зубочисткой. Готовому кексу дать остыть. Приготовить шоколадную глазурь — растопить на водяной бане шоколад, добавить 40 г сливочного масла, хорошо перемешать и покрыть кекс глазурью, украсить кокосовой стружкой и орехами.

Веселых и вкусных праздников!