ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

А что к чаю? 3 необычных и простых варианта домашней выпечки для наступающего сезона праздников

15.12.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новый год и Рождество — это, как ни крути, домашние праздники. Предлагаем оставить вариант «магазинного» торта про запас (или для не самых долгожданных гостей), а себя порадовать чем-то более душевным. Ниже — подборка рецептов выпечки по принципу "от простого (да что, там очень простого) к сложному", выбирайте — и пусть уже «праздник к нам приходит»!

Слойки с яблоком


Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 1 упаковка (450 г);
  • Яблоки — 4−5 шт.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Лимонный сок — 2 ст. л.;
  • Сахар, корица по вкусу.

Как готовить?

  1. Слоеное тесто разморозить согласно инструкции на упаковке. Из теста вырезать «яблочки» и выложить на застеленный пергаментом противень. Если тесто слоеное дрожжевое — оставить отдохнуть на 20 минут.
  2. Очистить яблоки и нарезать на половинки, если они небольшие и совпадают по размеру с «яблочками» из теста, либо на дольки. В емкости нарезанные яблоки полить лимонным соком и перемешать с сахаром и корицей.
  3. Выложить яблоки на тесто. Взбить яйцо и смазать поверхность слоеного теста для образования аппетитной корочки.
  4. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать в течение 20 минут до готовности.

Имбирное печенье «Новогодние олени»


Ингредиенты:

  • Мука — 250 г;
  • Сахар — 100 г;
  • Масло сливочное — 100 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Какао — 1 ст. л.;
  • Мед (предварительно растопить и остудить) — 100 г;
  • Сода 1 ч. л.;
  • Имбирь молотый — 1 ч. л.;
  • Корица молотая — 1 ч. л.;
  • Гвоздика — ¼ ч. л.

Для украшения:

  • Темный шоколад — 50 г;
  • Сухая клюква или вишня.

Как готовить?

  1. В миксере масло взбить с сахаром, затем добавить яйцо и мед, все смешать до однородного состояния.
  2. В отдельной емкости соединить муку, соду, какао и специи, перемешать.
  3. Порциями добавить все сухие ингредиенты к яичной смеси, продолжая перемешивать все на низких оборотах.
  4. Отправить тесто в холодильник на час.
  5. Тонко раскатать тесто и вырезать кружки, сделать «нос» из клюквы или вишни.
  6. Отправить печенье в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать около 15 минут до готовности.
  7. Когда печенье остынет, разогреть шоколад на водяной бане и кондитерским шприцем нарисовать глаза и рога оленям.

Шоколадный кекс «Зима в городе»


Ингредиенты:

  • Мука — 210 г;
  • Какао — 40 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Мед (жидкий) — 200 г;
  • Сливочное масло — 80 г;
  • Оливковое масло — 30 г;
  • Сухофрукты (те, что вы любите) — 80 г;
  • Шоколад — 100 г;
  • Сода — 1 ч. л.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Корица — 1 ч. л.;
  • Имбирь — 1/3 ч. л.;
  • Гвоздика — ¼ ч. л.
  • Коньяк для замачивания сухофруктов;
  • Кокосовая стружка и орехи для украшения.

Как готовить?

  1. Жидкий мед соединить с 40 г сливочного масла, оливковым маслом и сахаром, все вместе прогреть помешивая. Когда смесь станет однородной, выключить и оставить остывать.
  2. Сухофрукты залить коньяком и оставить минимум на полчаса.
  3. Смешать сухие ингредиенты — муку, какао, соду, разрыхлитель, специи.
  4. Жидкую массу с медом взбить с яйцами, затем, продолжая замешивать, порциями добавить сухую смесь, вымоченные в коньяке сухофрукты.
  5. Разогреть духовку до 200 градусов, тесто выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Выпекать около 1−1,5 часа. Готовность можно проверить зубочисткой. Готовому кексу дать остыть.
  6. Приготовить шоколадную глазурь — растопить на водяной бане шоколад, добавить 40 г сливочного масла, хорошо перемешать и покрыть кекс глазурью, украсить кокосовой стружкой и орехами.

Веселых и вкусных праздников!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год и Рождество - это, как ни крути, домашние праздники. Предлагаем оставить вариант «магазинного» торта про запас (или для не самых долгожданных гостей), а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка из США похудела в два раза и ее мотивация удивительна: она боялась стать интернет-мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика