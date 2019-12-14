А что к чаю? 3 необычных и простых варианта домашней выпечки для наступающего сезона праздников

Новый год и Рождество — это, как ни крути, домашние праздники. Предлагаем оставить вариант «магазинного» торта про запас (или для не самых долгожданных гостей), а себя порадовать чем-то более душевным. Ниже — подборка рецептов выпечки по принципу "от простого (да что, там очень простого) к сложному", выбирайте — и пусть уже «праздник к нам приходит»!
Слойки с яблоком
Ингредиенты:
Слоеное тесто — 1 упаковка (450 г);
Яблоки — 4−5 шт.;
Яйцо — 1 шт.;
Лимонный сок — 2 ст. л.;
Сахар, корица по вкусу.
Как готовить?
Слоеное тесто разморозить согласно инструкции на упаковке. Из теста вырезать «яблочки» и выложить на застеленный пергаментом противень. Если тесто слоеное дрожжевое — оставить отдохнуть на 20 минут.
Очистить яблоки и нарезать на половинки, если они небольшие и совпадают по размеру с «яблочками» из теста, либо на дольки. В емкости нарезанные яблоки полить лимонным соком и перемешать с сахаром и корицей.
Выложить яблоки на тесто. Взбить яйцо и смазать поверхность слоеного теста для образования аппетитной корочки.
Отправить в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать в течение 20 минут до готовности.
Имбирное печенье «Новогодние олени»
Ингредиенты:
Мука — 250 г;
Сахар — 100 г;
Масло сливочное — 100 г;
Яйцо — 1 шт.;
Какао — 1 ст. л.;
Мед (предварительно растопить и остудить) — 100 г;
Сода 1 ч. л.;
Имбирь молотый — 1 ч. л.;
Корица молотая — 1 ч. л.;
Гвоздика — ¼ ч. л.
Для украшения:
Темный шоколад — 50 г;
Сухая клюква или вишня.
Как готовить?
В миксере масло взбить с сахаром, затем добавить яйцо и мед, все смешать до однородного состояния.
В отдельной емкости соединить муку, соду, какао и специи, перемешать.
Порциями добавить все сухие ингредиенты к яичной смеси, продолжая перемешивать все на низких оборотах.
Отправить тесто в холодильник на час.
Тонко раскатать тесто и вырезать кружки, сделать «нос» из клюквы или вишни.
Отправить печенье в разогретую до 190 градусов духовку и выпекать около 15 минут до готовности.
Когда печенье остынет, разогреть шоколад на водяной бане и кондитерским шприцем нарисовать глаза и рога оленям.
Шоколадный кекс «Зима в городе»
Ингредиенты:
Мука — 210 г;
Какао — 40 г;
Яйца — 3 шт.;
Мед (жидкий) — 200 г;
Сливочное масло — 80 г;
Оливковое масло — 30 г;
Сухофрукты (те, что вы любите) — 80 г;
Шоколад — 100 г;
Сода — 1 ч. л.;
Разрыхлитель — 1 ч. л.;
Корица — 1 ч. л.;
Имбирь — 1/3 ч. л.;
Гвоздика — ¼ ч. л.
Коньяк для замачивания сухофруктов;
Кокосовая стружка и орехи для украшения.
Как готовить?
Жидкий мед соединить с 40 г сливочного масла, оливковым маслом и сахаром, все вместе прогреть помешивая. Когда смесь станет однородной, выключить и оставить остывать.
Сухофрукты залить коньяком и оставить минимум на полчаса.